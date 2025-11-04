Ferienaktion in der OGS Thülen mit der Bildhauerin Katharina Kretzschmar verwandelt Ton in Kunst

Ferienaktion in der OGS Thülen mit der Bildhauerin Katharina Kretzschmar verwandelt Ton in Kunst

Zwei Tage lang wurde die OGS Thülen zur Kunstwerkstatt: Grundschulkinder der Klassen 1 bis 4 gestalteten gemeinsam mit der Bildhauerin Katharina Kretzschmar plastische Reliefs aus Ton, gossen diese in Gips und veredelten die Werke anschließend mit Farbe.

Am ersten Tag formten die Kinder Flachplatten aus Ton und arbeiteten Figuren wie Eisbären, Pferde und weitere Motive in die Oberfläche. Die Künstlerin erklärte die Unterschiede zwischen positiven und negativen Formen und zeigte, wie räumliches Arbeiten zu klaren Konturen und Tiefen führt. Anschließend wurden die Tonreliefs mit Gips ausgegossen, um stabile Abgüsse zu erhalten. Am zweiten Tag entfernten die Kinder die Gipsformen, sichteten die Ergebnisse und bemalten ihre Reliefs.

Die zweitägige Aktion verband handwerkliche Technik mit künstlerischem Ausdruck. Die Kinder übten Feinmotorik, Geduld und genaues Beobachten, während sie gleichzeitig ihr räumliches Vorstellungsvermögen erweiterten. Die Abfolge von Modellieren, Gießen und Bemalen ermöglichte den Teilnehmern, den gesamten Entstehungsprozess eines Werkes bewusst zu durchlaufen.

Die Atmosphäre war konzentriert und von großer Neugier geprägt. Viele Kinder zeigten stolz ihre fertigen Reliefs und berichteten begeistert von ihren Motiven. Betreuer hoben hervor, dass die Aktion nicht nur handwerkliche Fähigkeiten gefördert habe, sondern auch das Selbstvertrauen der Kinder gestärkt habe.

Die Künstlerin lobte die Offenheit der Kinder für neue Techniken und betonte, wie wichtig praktische Erfahrungen für das Verständnis von Raum und Form seien. Lehrkräfte und Betreuer bezeichneten die Aktion als bereichernd für die Ferienbetreuung und als wertvollen Beitrag zur kulturellen Bildung. Die erfolgreiche Ferienaktion zeigt, wie kreative Projekte Kindern neue Ausdrucksformen eröffnen können. Die OGS Thülen plant, ähnliche Angebote künftig regelmäßig in das Ferienprogramm aufzunehmen, um jungen Teilnehmenden weitere künstlerische Erfahrungen zu ermöglichen.

Die gastgebende Künstlerin lobte die Offenheit der Kinder für neue Techniken und betonte, wie wichtig praktische Erfahrungen für das Verständnis von Raum und Form seien. Das OGS Personal bezeichneten die Aktion als bereichernd für die Ferienbetreuung und als wertvollen Beitrag zur kulturellen Bildung vor Ort.

____________________________

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Fotos: Die Künstlerin mit den Kindern und entstandene Werke