Konstituierende Ratssitzung in Brilon: Dr. Christof Bartsch … „ Ich wünsche mir von allen Sachorientierung zum Wohle unserer Stadt“

Mit der konstituierenden Ratssitzung am Donnerstag, den 06. November 2025, die um 17.30 Uhr im Bürgerzentrum Kolpinghaus beginnt, startet die Briloner Kommunalpolitik offiziell in die neue Wahlperiode. Nach der Vereidigung und Einführung in die Ämter des Bürgermeisters, der Ratsmitglieder, der zuvor zu wählenden beiden stellvertretenden Bürgermeister/innen und der 16 Ortsvorsteher/innen folgen die Beschlussfassungen über die Ausschüsse und die sonstigen Gremien. Im Zentrum steht dabei deren personelle Besetzung.

„Angesichts der außergewöhnlichen Herausforderungen unserer Zeit ist es keine Selbstverständlichkeit mehr, wenn Bürgerinnen und Bürger sich über Gremienmandate für nunmehr fünf Jahre der politischen Verantwortung stellen. Dem sollte mit Respekt und Wertschätzung begegnet werden“, so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. Und weiter: „Ich wünsche mir von allen Sachorientierung zum Wohle unserer Stadt und ihrer Dörfer, jenseits von Partei- und Eigeninteressen.“

Die konstituierende Ratssitzung ist öffentlich und interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, im Zuschauerraum des Saales oder auf der Tribüne teilzunehmen.

Text: Stadt Brilon

Fotocredit: Brilon-Totallokal.de