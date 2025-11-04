Kraft finden, Ruhe spüren – Willingen verbindet Winterfrische und Sommerkraft / Zwei neue Angebotswochen zeigen, wie Willingen seine Stärken modern interpretiert

Bewegung, Achtsamkeit und Genuss verschmelzen in Willingen zu einem neuen Erlebnisformat: der Winterfrische. Vom 11. bis 18. Januar verwandelt sich Willingen in einen Ort des bewussten Durchatmens und Erlebens. Zwischen klarer Winterluft und wärmenden Rückzugsorten finden Gäste und Einheimische Angebote, die Körper, Geist und Seele guttun – vielseitig und inspirierend.

Die neue Veranstaltungsreihe ist Teil der Vital- und Genusswochen Willingen und ergänzt das bestehende Marketingkonzept der Tourist-Information um eine moderne Ausprägung des Gesundheits- und Wellnessgedankens.

„Wir wollen zeigen, dass Gesundheit in Willingen ein Erlebnis ist. Unsere Natur, das Klima und die Gastgeberkompetenz bieten ideale Voraussetzungen für echte Wohlfühlmomente – von der Bewegung bis zum Genuss“, erklärt Tourismusdirektor Norbert Lopatta.

Gesundheit neu gedacht

Als staatlich anerkannter Heilklimatischer Kurort und Kneippheilbad hat Willingen beste Voraussetzungen für Angebote, die den Menschen ganzheitlich ansprechen. Mit Formaten wie Yoga, Qigong, Waldbaden mit Teezeremonie oder Meditation im Bergwerk wird dieser Hintergrund zeitgemäß interpretiert.

„Das Besondere an der Winterfrische ist die Vielfalt – sie bringt Bewegung, Entspannung und Genuss zusammen und öffnet die Angebote bewusst auch für Tagesgäste und Einheimische“, so Lopatta.

Ein Erlebnis für alle Sinne

Neben Kursen zur Entspannung oder sanfter Fitness finden sich in der Programmwoche auch kulinarische und inspirierende Momente – vom Käse- und Weinabend im Milchmu(h)seum über kreative Kochideen mit regionalen Zutaten bis zu naturpädagogischen Spaziergängen und Resilienz-Workshops.

Auch kleine Erlebnisse, wie eine romantische Pferdeschlittenfahrt oder eine Winterwanderung zu den Herzenszielen, machen deutlich: Wohlbefinden entsteht hier aus Bewegung, Begegnung und Atmosphäre. Alle Veranstaltungen sind einzeln buchbar und laden dazu ein, Willingen im Winter auf neue Weise zu entdecken.

Ganzjähriges Konzept mit Sommerkraft

Im Sommer wird die Idee fortgesetzt: Vom 16. bis 23. August folgt die Sommerkraft – das Pendant zur Winterfrische. Auch hier steht das Erleben im Mittelpunkt: Qigong im Sonnenschein, Heilkräuterwanderungen, Waldbaden in blühender Landschaft, Picknickfahrten mit der Kutsche, Sonnenaufgangswanderungen oder kreative Workshops mit Kräutern, Farben und Düften. Alles zusammen bildet ein Jahresduo, das die natürliche Kraft der Jahreszeiten aufgreift und in inspirierende Angebote übersetzt.

Ein Angebot, das ins Profil passt

Mit Winterfrische und Sommerkraft setzt Willingen sein Marketingkonzept „Aktiv & Natur“ konsequent um. Beide Wochen verknüpfen Bewegung, Gesundheit und Genuss auf eine zeitgemäße, lebensnahe Weise und zeigen, wie der Kurort seine traditionellen Stärken modern interpretiert.

Sie stehen für Qualität, Nachhaltigkeit und Authentizität – Werte, die Willingen als Marke prägen – und stärken die Verbindung zwischen Lebens- und Destinationsraum, indem sie Gäste und Einheimische gleichermaßen ansprechen. So entstehen Formate, die Willingen als lebens- und liebenswerten Ort positionieren – zum Erholen, Erleben und Wohlfühlen das ganze Jahr über.

Was sind die Willinger Vital- und Genusswochen?

Die Willinger Vital- und Genusswochen stehen für bewusste Auszeiten im Rhythmus der Natur. Sie verbinden Bewegung, Entspannung, Achtsamkeit und regionale Genussmomente zu einem vielseitigen Erlebnisangebot für Körper, Geist und Seele.

Im Mittelpunkt steht das, was Willingen besonders macht: die gesunde Bergluft, die Nähe zur Natur und Gastgeber, die mit Herz und Qualität für Wohlbefinden sorgen.

Die Angebote laden dazu ein, neue Energie zu tanken und sich selbst etwas Gutes zu tun.

Ziel ist es, Gesundheit erlebbar zu machen – modern, inspirierend und ganz ohne Pflichtgefühl. Die neuen Formate Winterfrische und Sommerkraft passen sich nahtlos ein in dieses Konzept.

________________________

Quelle: Redaktionsbüro Susanne Schulten / Tourist-Information Willingen

Fotos: Tourist-Information Willingen / Jonas Dülberg