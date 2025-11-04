Monatlich kostenlose DRK Pflegemittelboxen – Enthalten sind unter anderem Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel …
Brilon. Die Mitarbeitenden der DRK Tagespflege Olsberg und des DRK Hausnotrufes in Brilon bieten ab sofort für den Altkreis Brilon in ihren Beratungen auch Pflegemittelboxen an. Damit erweitert das Deutsche Rote Kreuz sein Unterstützungsangebot für Seniorinnen, Senioren und pflegende Angehörige um eine praktische, kostenfreie Leistung.
Die DRK Pflegemittelbox ermöglicht es Pflegebedürftigen mit anerkanntem Pflegegrad, monatlich Pflegehilfsmittel im Wert von bis zu 42 € kostenfrei zu erhalten. Enthalten sind unter anderem Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel, Schutzschürzen oder Bettschutzeinlagen u.v.m. – individuell zusammengestellt und bequem nach Hause geliefert.
Über den DRK Boxkonfigurator erfolgt die Bestellung schnell und unkompliziert. Das DRK übernimmt die gesamte Abwicklung mit der Pflegekasse, sodass für Kundinnen und Kunden keine zusätzlichen Kosten oder Aufwände entstehen.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur direkten Bestellung finden Interessierte online unter www.drk-brilon.de/pflegemittelboxen oder telefonisch unter der 02961 9655 – 16.
Quelle: Dario Bruns, Marketingreferent, DRK Kreisverband Brilon e. V.
Bildhinweis: Theresa Braune (Einrichtungsleitung DRK Tagespflege Olsberg) und Manuel Kräger (DRK Brilon Hausnotruf) stellen die DRPflegemittelboxen vor.
Fotocredit: RK Kreisverband Brilon e. V.