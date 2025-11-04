Stromerzeugung in Deutschland im Oktober 2025 / Mit stark wechselnden Windphasen / am Monatsende mit viel Windstrom

Stromerzeugung in Deutschland im Oktober 2025 / Mit stark wechselnden Windphasen / am Monatsende mit viel Windstrom

Die Windstromerzeugung erzielte im Monatsmittel eine Leistung von 22,3 Gigawatt (1 GW = 1 Millionen kW). Das sind vom mittleren Stromverbrauch von hohen 54,7 GW ca. 41 Prozent! Im Monatsverlauf gab es am Anfang viel, in der Monatsmitte wenig und am Ende sehr viel Windstrom. Am 26. Oktober wurde mit 47,2 GW die höchste durchschnittliche Tages- und auch Jahresleistung gemessen

Das Problem mit der Erneuerbaren Energien zeigte sich am 13. Oktober. Der Windstrom erzeugte nur 2,6 GW. Das sind nur ca. 5 % von der Stromlast.

Ein Stromspeicher und weiterer EE-Zubau für ca. 25 GW über 24 h? Da werden weitere Milliarden Euro benötigt und weitere riesige Industrieanlagen entstehen. Die Solarstromleistung erreichte wetter- und jahreszeitbedingt nur 5,2 GW mit im Monatsverlauf fallender Tendenz. Anteil am Verbrauch nur 9 5 % und von der installierten Leistung 5,2 %!

Den windreichen Monat erkennt man auch an der aufgezeichneten mittleren Windgeschwindigkeit im Oktober von etwa 35 km/h auf dem Kahlen Asten. Das entspricht einer Windstärke von 5 (DWD) Die Regenniederschlagshöhe auf dem KA erreichte hohe ca. 199 mm.



______________________

Quelle: Dieter Frigger, Brilon

Bild: Stromanlagen bei Brilon / Messwerte SMARD