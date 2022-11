Bilder: Schlemmen, shoppen und flanieren – das ist das Motto des urigen “Breylsker Winterzaubers” vom 2. bis 4. Dezember 2022 in der Briloner Innenstadt.

Schlemmen, shoppen und flanieren – das ist das Motto des urigen “Breylsker Winterzaubers” vom 2. bis 4. Dezember 2022 in der Briloner Innenstadt. Zahlreiche Händler bieten in kleinen Hütten ihre Waren an und ergänzen das reichhaltige Angebot des Briloner Einzelhandels.

Der Gewerbeverein Prima Brilon hat mit Unterstützung der Stadt Brilon einiges auf die Beine gestellt und lädt das ganze Sauerland zu diesem besonderen Event in die Hansestadt herzlich ein. Christian Leiße (1. Vorsitzender von Prima Brilon): „Es sind besondere Zeiten und wir haben gemeinsam mit der Stadt Brilon alle Kräfte gebündelt, um in unserer Einkaufstadt ein unvergessliches Adventswochenende zu feiern“.

Ein besonderes Highlight und Mittelpunkt der Veranstaltung sind auf dem Marktplatz die „Vier Köche für ein Halleluja“ – eine gemeinsame Schlemmermeile dieser vier Briloner Gastronomen: Thomas Hillebrand (Tommy’s Restaurant & Bierstube), Volker Gierse (Hotel zur Post), Andreas PIOreck (Der Jägerhof) und Michael Ester (Genuss Truck). Sie bieten drei Tage leckere Speisen und weihnachtliche Getränke aus gemütlichen beheizten Pagoden auf dem Briloner Marktplatz an. Die vier haben sich für diesen Event zusammengeschlossen uns kochen am Freitag und Samstag bis 21 Uhr, am Sonntag bis 18 Uhr live. Neben klassischen Flammkuchen gibt es deftigen Grünkohl, Wildragout und Graved Lachs. Der Foodtruck von Michael Ester bietet auf dem Marktplatz Bratwurst, Burger, Fries und vegetarische Gerichte an.

In der Innenstadt und auf der Showbühne am Marktplatz wird an diesem 2. Adventswochenende einiges geboten. Am Freitagabend sorgt DJ Blacksmith für Stimmung rund um den Petrusbrunnen. Am Samstagabend ist die Band UNLIMITED! zu Gast und verzaubert den Briloner Marktplatz mit Livemusik (jeweils 20 Uhr). An allen Tagen werden Straßenkünstler, Weihnachtswichtel und Musiker die Einkaufsstadt beleben und heimische Künstler die Showbühne bespielen. Thomas Mester (Leiter Brilon Kultour): „Der Breylsker Winterzauber wird auch kulturell an allen Tagen ein weihnachtliches Programm bieten, wie es die Briloner und Gäste aus nah und fern von unserer Stadt gewohnt sind“.

Am Sonntag öffnen die Briloner Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Türen zum ausgedehnten Weihnachtsshopping. In den Geschäften bekommt man dann auch (ab Freitag) die Lose der 1. Breylsker Winter Tombola. Zu gewinnen gibt es zum Breylsker Winterzauber die neuen Brilon-Gutscheine im Rahmen einer ersten Sonderziehung am Sonntagnachmittag. Und alle Lose, die hier nicht gewonnen haben, gehen in den Topf für die große Winter Tombola am 17.12. Insgesamt rund 50 Preise gibt es zu gewinnen – als Hauptpreise locken ein hochwertiges E-Bike, ein 65 Zoll TV sowie ein Brilon-Gutschein im Wert von 500,- Euro (Ziehung am 17.12.2022 16 Uhr). Das Sauerland trifft sich in Brilon zum Weihnachtseinkauf – viel Vergnügen, Glück und Spaß beim Breylsker Winterzauber!

Quelle: Oliver Dülme, im Namen des Vorstandes von Prima Brilon

Bildrechte:

BlackSmith by Blacksmith

INGAA by Agentur evento

Pia & Nino by Deine Kinderband

UNLIMITED! by Michael Meier

Rentier by Oliver Kessler

Quintity Brass by Quintity Brass

Grafiken by Werbeagentur Landluft Brilon GmbH

auch interessant … auf Bild klicken und weiterlesen.