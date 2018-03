Sparkasse in Hoppecke bleibt als SB Standort erhalten – Kooperation mit Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten

Brilon-Totallokal: Wenn die Zukunft neue Wege fordert. Sparkasse in Hoppecke bleibt als SB Standort erhalten

brilon-totallokal: PC, Tablett, Smartphone, Apps und Internet: Die Bankenwelt ist in Bewegung. Das Kundenverhalten hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Immer mehr Menschen nutzen das bequeme OnlineBanking rund um die Uhr und von zu Hause aus. Die Filialen besuchen sie nur noch selten, meist nur ein bis zwei Mal im Jahr.

Zum 27. April 2018 wird die Sparkasse in Hoppecke in ein 24-Stunden-Service-Center

umgewandelt. Damit reagiert das Institut auf das geänderte Kundenverhalten. Mit Geldautomat, Überweisungsterminal und Kontoauszugsdrucker stehen dort weiterhin die erforderlichen Geräte für die wichtigsten Geldgeschäfte bereit.

Zusätzlich kann die OnlineBeratung und das KommunikationsCenter von montags bis freitags von 8:00 – 20:00 Uhr sowohl per Telefon, Video-Chat oder Text-Chat genutzt werden. Diese neue Art der Kommunikation verbindet die persönliche Beratung mit der Flexibilität des Internets und bringt den persönlichen Berater zum Kunden nach Hause – zu erweiterten Beratungszeiten, ganz flexibel, kompetent und sicher.

Wer lieber einem Berater in einer Filiale gegenübersitzen möchte, kann Termine online oder per Telefon vereinbaren und sich so Wartezeit sparen. Auch außerhalb der Öffnungszeiten ist ein Besuch eines Sparkassenmitarbeiters zum vereinbarten Termin zu Hause weiterhin möglich.

Der demografische Wandel und ein Rückzug des Einzelhandels aus der Fläche hat die Sparkasse Hochsauerland und die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten zum gemeinsamen Handeln veranlasst.

Zukünftig können Volksbank-Kunden in den Räumlichkeiten der Sparkassen in Hoppecke, Scharfenberg und Madfeld den gemeinsamen Geldautomaten unentgeltlich nutzen.

Beide Regionalbanken versprechen sich von einer räumlichen Zusammenlegung neben einer besseren Auslastung auch betriebswirtschaftliche Vorteile.

Quelle: Sparkasse Hochsauerland

Die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG stellt sich mit aktualisiertem Leistungsangebot für die Zukunft auf

Die Bankenbranche befindet sich im Wandel: Dauerhaft niedrige Zinsen, die demografische Entwicklung und ständig steigende gesetzliche Rahmenbedingungen sind Themen, die die Banken nun seit mehreren Jahren begleiten. Mit den Möglichkeiten der Digitalisierung wachsen die Anforderungen von Bankkunden. Auch die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten muss sich verstärkt mit diesen Themen auseinandersetzen.

Um die Herausforderungen bewältigen zu können und die Bank zukunftsfähig aufzustellen, wird die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten zum 27.04.2018 konsequent ihr Leistungsspektrum an den sich wandelnden Kundenwünschen ausrichten. Erste konkrete Maßnahmen sind die Einführung des neuen Kunden-Dialog-Centers, die Ausweitung der Serviceleistungen der Online-Geschäftsstelle sowie eine Anpassung des Filialnetzes.

Das neue Kunden-Dialog-Center bearbeitet eingehende Telefon- und E-Mail-Anfragen und macht die Bank für ihre Kunden auch außerhalb der Filial-Öffnungszeiten von 08:00 bis 18:00 Uhr persönlich erreichbar. Ebenso bietet die neue Online-Geschäftsstelle jederzeit und überall die Möglichkeit, Bankgeschäfte bequem von zu Hause oder unterwegs zu erledigen. Im gleichen Zug passt die Bank ihr Filialnetz dem veränderten Kundenverhalten an: Die Servicezeiten vor Ort orientieren sich an der Kundenfrequenz und mehrere Filialen werden in SB-Standorte umgewandelt.

Modernisiertes Angebot

„Unsere Kunden nutzen ihre Bank-Filiale vor Ort deutlich seltener für Service- und Beratungsleistungen. Die digitalen Angebote nutzen sie hingegen mehrmals im Monat. Das zeigt, dass wir unser Leistungs- und Serviceangebot modernisieren und dem Kundenbedarf anpassen müssen, unter anderem durch unser neues Kunden-Dialog-Center und die Online-Geschäftsstelle im Internet“, sagt Thorsten Wolff, Mitglied des Vorstands der Bank.

Persönliche Beratung vor Ort bleibt

Bei komplexen Finanzthemen ist die persönliche Beratung vor Ort weiterhin sehr gefragt. Daher wird die Genossenschaftsbank auch weiterhin Termine für Beratungsgespräche zwischen 08:00 und 20:00 Uhr anbieten. Dabei bleibt der persönliche Berater in der Regel derselbe und der Weg zu ihm beträgt auch in Zukunft weniger als 10 Kilometer. Die Spezialisten wie Vermögensberater, Firmenkundenbetreuer, Baufinanzierungsexperten oder Versicherungsberater sind wie gewohnt an den Hauptstandorten für die Kunden erreichbar. Dort, wo Geschäftsstellen aufgrund von sinkender Auslastung zusammengelegt werden, entstehen größtenteils SB-Standorte. Dies geschieht, um die Bargeldversorgung der Kunden vor Ort weiterhin gewährleisten zu können.

Betroffen sind im gesamten Geschäftsgebiet der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG neun Filialen, die mit der nächstgelegenen Geschäftsstelle zusammengefasst werden.

Was ändert sich für die Kunden?

Für den Briloner und Olsberger Raum ergeben sich für die Kunden der Volksbank dadurch folgende Veränderungen: Die Filialen Alme, Madfeld und Hoppecke ziehen in die Geschäftsstelle Thülen um, Filiale Scharfenberg in die Hauptverwaltung Brilon. Die Filiale in Bruchhausen wird mit der Geschäftsstelle in Olsberg zusammengefasst.

Die SB-Standorte in Alme und Bruchhausen werden in den Räumlichkeiten der vorherigen Filialen zu finden sein. In Hoppecke, Madfeld und Scharfenberg wird es gemeinsame SB-Stellen mit der Sparkasse Hochsauerland geben. In den Räumlichkeiten der Sparkasse können dort zukünftig die Geldautomaten von Kunden beider Institute unentgeltlich genutzt werden.

Sicher für die Zukunft aufgestellt

„Gesellschaftliche Trends wie die voranschreitende Digitalisierung und der demografische Wandel stellen die Gesellschaft, aber auch Unternehmen, vor große Herausforderungen“, erklärt Vorstandsmitglied Karl-Udo Lütteken. „Wir haben diese Punkte in unsere zukünftige Ausrichtung einbezogen und stellen die Bank mit dem aktualisierten Leistungsangebot – jetzt aus einer Position der Stärke heraus –für die Zukunft auf. Mit diesen Maßnahmen bleiben wir nicht nur flächendeckend persönlich erreichbar für unsere Kunden, sondern bauen dieses Angebot durch unsere medialen Kanäle weiter aus“, sagt Karl-Udo Lütteken. „Zusätzlich sichern wir die weit über 300 Arbeitsplätze bei der Bank und tragen als starker Arbeitgeber in der Region zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort bei.“ Und Thorsten Wolff ergänzt: „Wir sind und bleiben der regionale Finanzpartner.“

Link: Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG Kunden-Dialog-Center.

Quelle: Tina Niemann, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon