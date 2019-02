Berufskolleg Brilon nimmt Anmeldungen entgegen

Brilon-Totallokal: Es stehen Lehrerinnen und Lehrer sowohl für die Anmeldung als auch für Beratungsgespräche zur Verfügung

brilon-totallokal: Am Donnerstag, 14.02.2019 in der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr und am Samstag, 16.02.2019 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr bietet das Berufskolleg Brilon die Möglichkeit, sich vor Ort für das Schuljahr 19/20 anzumelden.

Möglich sind am Berufskolleg Brilon alle Schulabschlüsse: In der Handelsschule erreichen die Schülerinnen und Schüler den Hauptschulabschluss oder den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife), die Höhere Handelsschule führt zur Fachhochschulreife und das Wirtschaftsgymnasium zur allgemeinen Hochschulreife, dem Abitur.

Zudem realisiert das Berufskolleg die „digitale Schule“ und dieses nicht nur im Verwaltungsbereich sondern auch in den verschiedenen Bildungsgängen. So können Termine für den Elternsprechtag online gebucht werden, Schülerinnen und Schüler den aktuellen Stundenplan per App abrufen sowie mit digitaler Technik im Klassenraum lernen.

