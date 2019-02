Kodokan löst 7 Fahrkarten zur Westdeutschen!

Brilon-Totallokal: 2 Bezirksmeistertitel und viele Podestplätze gehen nach Olsberg.



brilon-totallokal: Kodokan Olsberg trat am 3. Februar mit 4 U18 und 5 U15 Judoka bei der Bezirksmeisterschaft der U18/U15 Jugend in Kamen an. Christian Krämer, Tia und Tanja den Ridder betreuten unsere Kämpfer. Neben den Plätzen auf dem Podest ging es auch um die Qualifikation zur westdeutschen Meisterschaft.

In der U15 war Iessa Saffo der Star des Tages. Unser kleiner Gelbgurt und relativer Neuling marschierte mit 4 Siegen durchs Feld auf Platz eins und holte sich den Meistertitel. Auch die U18 hat bei uns eine goldene Medaille erkämpft. Eileen Berkenkopf ließ sich nicht bezwingen und eroberte Platz 1.

Auf starke Kämpfe, eine bronzene Medaille und die damit verbundene Quali konnten am Ende auch Lana Bonito, Julian Röhrken, Jamie den Ridder (alle drei U15), Franziska Dietrich und Justus Gockel (beide U18) stolz sein.

Bestens verkauft, aber knapp am Podest vorbei hieß es für Alwin Vorderwülbecke und Luca Horn in Kamen.

Wir sagen herzlichen Glückwunsch und weiter so!!!

Quelle: Stefan Drinhaus

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon