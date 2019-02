Betriebswirtinnen und Betriebswirte am Berufskolleg Brilon verabschiedet

Brilon-Totallokal: Nach sechs Semestern und 2400 Unterrichtsstunden wurden nun 23 junge Leute am Berufskolleg Brilon als frisch gebackene „Staatlich geprüfte Betriebswirtinnen und Betriebswirte“ in einer Feierstunde verabschiedet

brilon-totallokal: Aus den Händen von Schulleiter Franz-Josef Killing und Klassenlehrer Markus Schöncke erhielten die Absolventinnen und Absolventen ihre Zeugnisse und Zertifikate.

Die Festredner betonten in ihren Beiträgen die hohe Leistungsbereitschaft und –fähigkeit der nun ehemaligen Studierenden, die diese Weiterbildung auf Bachelor-Niveau (Stufe 6 nach Deutschen Qualifikationsrahmen – DQR) neben ihrer beruflichen Tätigkeit gemeistert haben. Kurssprecherin Cindy Fellenberg stellte in ihrer Dankesrede auch den guten Zusammenhalt in der Klassengemeinschaft heraus.

Folgende Absolventinnen und Absolventen dürfen nun die neue Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte Betriebswirtin/Staatlich geprüfter Betriebswirt“ führen:

Alexandra Abdulaev, Erich Asmus, Melanie Brolle, Cindy Fellenberg, Lea Frese, Ersan Gültekin, Christian Henke, Olaf Karte, Ilja Klein, Jana Kohlmann, Vanessa Kohlmann, Katharina Lau, Regina Martens, Melanie Matuschek, Caroline Melzer, Jan Müller, Maike Padberg, Julian Schlüter, Sarah Steermann, Caroline Telaar, Andre Vogt, Ann-Cathrin Wahle und Kristin Wegener.

Ab August 2019 wird am Berufskolleg ein neuer Kurs beginnen, zu dem sich ab sofort angemeldet werden kann. Nähere Informationen auf der Homepage www.berufskolleg-brilon.deoder telefonisch unter 02961-945720.

Quelle: Simone Wegener

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon