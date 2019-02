Brilon & Olsberg werben im Münsterland und am Niederrhein

Brilon-Totallokal: Die Tourismus Brilon Olsberg GmbH hat sich sehr erfolgreich bei der Messe „Reise und Freizeit“ am Flughafen Münster-Osnabrück und bei der Touristikmesse Niederrhein in Kalkar präsentiert

brilon-totallokal: Bei beiden Veranstaltungen fand das neue Ferienmagazin 2019 bei den Messebesuchern reißenden Absatz. Unzählige Gespräche über Wander-, Übernachtungs- und Radmöglichkeiten sorgten für begeisterte Aufklärung der touristischen Angebote in Brilon und Olsberg. „Gerade die tollen Flussradwege und die unterschiedlichen Übernachtungsmöglichkeiten der beiden Kneippheilbäder überraschten viele Besucher“ so Ines Giesen von der Tourismus Brilon Olsberg GmbH.

Die Touristikmesse in Kalkar lockte viele Niederländer über die Grenze – auch hier war großes Interesse an den vielfältigen Angeboten in Brilon und Olsberg sowie dem gesamten Sauerland zu spüren.

BU.: Mechthild Funke von der Tourismus Brilon Olsberg GmbH informiert auf der Touristikmesse Niederrhein in Kalkar

Quelle: Dominik Andreas

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon