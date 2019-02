BläserKlasse informiert künftige Petriner

Brilon-Totallokal: Kooperation mit Jugendblasorchester geplant

brilon-totallokal: Vor zwei Jahren wussten in Brilon die wenigsten, was sich hinter einer BläserKlasse verbirgt. Heute hat diese sogar das Interesse des Jugendblasorchesters Brilon geweckt und präsentierte sich live am 24. Januar in der Aula des Schulzentrums verschiedenen Gästen.

Dort wurde jetzt schon dem dritten Jahrgang in Folge gezeigt und erklärt, dass sich die Fünftklässler am Gymnasium Petrinum in eine Bläserklasse einwählen können, um keinen klassischen Musikunterricht zu bekommen, sondern einen Musikunterricht als Klassen-Blasorchester an einem selbstgewählten Blasinstrument wie zum Beispiel Querflöte, Klarinette, Saxophon, Horn, Trompete, Posaune, Euphonium oder Tuba. Dies haben die zukünftigen 5er von der BläserKlasse der aktuellen Klasse 6 live gehört und anschließend in einem Instrumentenkarussel selbst ausprobiert. Vorbereitet und durchgeführt wurde die Informationsveranstaltung von dem derzeitigen Leiter der Petriner BläserKlassen Siegmar Paschkewitz, der auch den Blechbläserunterricht erteilt, mit der freundlichen Unterstützung vom Bezirksverantwortlichen für Bläserklassen Gottfried Meier, der Instrumentallehrerin für Querflöten Nicole Weiland (die Lehrerin für Klarinette und Saxophon Christina Schütte war dienstlich verhindert), dem Inhaber und Geschäftsleiter von MusicWorld Mainolf Kahrig, der neben den Petriner Bläserklassen deutschlandweit auch andere BläserKlassen beliefert und betreut. Unter den Gästen waren auch die Leiter des Briloner Jugendblasorchesters Dorothee Lütke-Beule und Thomas Schreckenberg, die sich sehr für die Arbeit der BläserKlassen interessieren. Sie können sich gut eine Kooperation zwischen Schule und Jugendblasorchester vorstellen. Bald schon sollen erste Gespräche zwischen Schule und Blasorchester stattfinden.

Die eingeladenen Schülerinnen und Schüler der umliegenden Briloner Grundschulen konnten sich zunächst vom schnellen musikalischen Erfolg einer seit 15 Monaten bestehenden BläserKlasse überzeugen und anschließend selbst alle Instrumente unter der Anleitung der Musiklehrer/Innen und BläserKlassen-Kinder ausprobieren. „Die Veranstaltung war ein voller Erfolg!“, so Siegmar Paschkewitz nach fast zwei Stunden Präsentation und Ausprobieren der verschiedenen Blasinstrumente.

