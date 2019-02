Jubiläum des Freundeskreis St. Blasius Brilon

Brilon-Totallokal: Am Sonntag, den 20. Jan. feierte der Freundeskreis und Schützenverein St. Blasius 1979 Brilon sein 40jähriges Bestehen

brilon-totallokal: Mit einer beeindruckenden Dankandacht in der „Rixener Hubertuskapelle“, bei der auch den sieben verstorbenen Mitgliedern gedacht wurde, begann der Festtag. (s. Foto vor der Kapelle) Anschließend traf man sich in der Briloner-Schützenhalle zu Kaffee und Kuchen um mit einem Fotorückblick an alte Zeiten zu erinnern. Die Blasius-Schützen sind in Brilon bestens bekannt. Fast 25 Jahre wirkten sie in der Elferratssitzung der Sodalität und der St. Hubertus-Schützenbruderschaft mit. Auch bei den großen Festen der Schützen packten sie kräftig mit an.

Mit einer kleinen Gruppe aus der marianischen Sodalität und Landjugend fing Mitte der 70ziger alles an. Im Jahre 1979 wurde der Stammtisch-Schützenverein St. Blasius gegründet. Später kamen noch etliche Mitglieder hinzu und der Verein besteht zur Zeit aus 45 Damen und Herren.

Mit dem Schützenfest „Auf der Schützenhütte im Mai, der Jubiläumstour zur Ostsee im Juli und etlichen weiteren Veranstaltungen wird das Jubiläumsjahr fortgesetzt.

Quelle: Hans-Werner Beule

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon