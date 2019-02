Die Weichen für die berufliche Zukunft stellen

Brilon-Totallokal: Berufskolleg Brilon gibt Starthilfe!

brilon-totallokal: Den richtigen Beruf bzw. Studiengang zu finden, kann sich durchaus schwierig gestalten. Schließlich gilt es zahlreiche Faktoren zu berücksichtigen. Um allen Schülerinnen und Schülern am Berufskolleg Brilon die nötige Hilfestellung zu geben, finden alljährlich verschiedene Projekte statt.

Im Rahmen des Projekttages „Berufsstart am BKB“ drehte sich für die Schülerinnen und Schüler der Unterstufenklassen der Höheren Handelsschule sowie der Handelsschule am 06. Februar 2019, zwei Tag vor Ausgabe der Halbjahreszeugnisse, alles um die richtige Berufswahl.

Vertreter regionaler Unternehmen und Institutionen waren der Einladung des Berufskollegs Brilon gefolgt und ließen keine Frage der Jugendlichen, die bereits im Vorfeld angegeben hatten, welchen Ausbildungsberufen ihr besonderes Interesse gilt, unbeantwortet. In kleinen Gruppen entwickelten sich somit angeregte Gespräche, die den Jugendlichen intensive und aufschlussreiche Einblicke in die Praxis der von ihnen favorisierten Berufe ermöglichten.

Der besondere Dank der Schulleitung sowie der Kolleginnen und Kollegen des Berufskollegs Brilon gilt den Gästen, die auch in diesem Jahr wieder an der Veranstaltung teilgenommen haben: Sparkasse Hochsauerland, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG, Stadt Brilon, Finanzamt Brilon, Egger Holzwerkstoffe Brilon, Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG, Maiworm Großküchentechnik GmbH & Co.KG, Schafeld & Partner, Vereinigte IKK, Agentur für Arbeit, IHK Arnsberg und Deutsche Bundeswehr.

Quelle: Simone Wegener

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon