Spieleabend für Familien im Rahmen der Nacht der Bibliotheken

Brilon-Totallokal: Die Stadtbibliothek Brilon und die Sparkasse Hochsauerland laden auch in 2019 wieder zu einem „Spieleabend“ für Familien an

brilon-totallokal: Am Freitag, 15. März 2019, wird in der Bibliothek gezockt, gerätselt, gewürfelt. Um 18 Uhr startet die Veranstaltung, in der an verschiedenen Spieltischen neue Gesellschaftsspiele ausprobiert werden können. Das lästige Lesen der Anleitungen entfällt, da die Mitarbeiterinnen der Bibliothek gut vorbereitet sind und zum Mitspielen einladen. Fürs Abendbrot ist natürlich auch gesorgt.

Interessierte Familien (mit Kindern ab 6 Jahren) und Einzelpersonen sind herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Ab Dienstag, 19. Februar 2019, nimmt die Stadtbibliothek Anmeldungen entgegen unter Tel. 02961 / 794460.

Der Spieleabend findet im Rahmen der Aktion „Nacht der Bibliotheken“ statt. Alle zwei Jahre bieten die Bibliotheken aller Sparten in NRW ihren Besucherinnen und Besuchern etwas ganz Besonderes: Sie öffnen ihre Häuser bis tief in die Nacht und laden unter einem bestimmten Motto zu spannendem, poetischem, sinnlichem oder amüsantem Programm ein. Zehntausende haben bei der „Nacht der Bibliotheken“ zwischen Ostwestfalen und Eifel ihren Spaß: Kinder, Jugendliche, Singles, Rentner und ganze Familien. Veranstalter ist der Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e. V.

Foto: Links Angela Drilling von der Stadtbibliothek und Anne Nübold von der Sparkasse Hochsauerland freuen sich auf zahlreiche Gäste.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon