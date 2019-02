Großes Garde und Showtanzturnier in Hoppecke

Brilon-Totallokal: Bereits zum 27.Mal treten in der karnevalistischen Hochburg Hoppecke die besten Garde- und Showballetts der Region gegeneinander an, um den heißbegehrten Wanderpokal der Hoppecker Carnevals-Gesellschaft mit nach Hause zu nehmen

brilon-totallokal: Hierzu begrüßen die Hoppecker mit Ihrem neuen Prinzen Steffen I. (Mund) alle Karnevalisten und Interessierten am 28.02.2019 um 19:11 Uhr in der Schützenhalle. Auch in diesem Jahr treten wieder einige Tanzgruppen gegeneinander an, um sich in einem sicherlich spannenden Wettstreit zu messen. Die Gardemädels aus Messinghausen und die Showtanzgruppe aus Madfeld stehen vor einer schweren Titelverteidigung. Die Teilnehmer der Kategorie Gardetanz sind wie folgt: Altenbüren, Bruchhausen, Elleringhausen, Leiberg, Madfeld, Messinghausen, Paderborn. In der Kategorie Showtanz treten an: Bleiwäsche, Bruchhausen, Elleringhausen, Kallenhardt, Leiberg, Madfeld, Niederntudorf. Natürlich zeigen auch die Tanzgruppen der CarnevalsGesellschaft Hoppecke ihr Können, doch diese tanzen selbstverständlich außer Konkurrenz. Umrahmt wird das närrische Spektakel von dem Musikverein Hoppecke „die Hochsauerländer“, die auch nach der Siegerehrung zum Tanz aufspielen. Auch wird nach dem Programm CGH DJ-Fastnacht die Stimmung in der Halle weiter anheizen und in der Hoppecker Sektbar geht dann so richtig die Post ab.

Der Einlass (ab 16 Jahre) beginnt um 17:31 Uhr- Ausweiskontrolle erfolgt am Eingang.

An nachfolgenden Sonntag, dem 03.03.2019 um 14:11 Uhr, stehen dann wieder die Kinder im Mittelpunkt des karnevalistischen Treibens. An Kinderkarneval erwartet die Nachwuchsjecken ein abwechslungsreiches Programm. Höhepunkt wird sicherlich die Kinderprinzenproklamation, bei der der noch amtierende Kinderprinz Metteo I. (Schmidt) sein Zepter an seinen Nachfolger übergibt. Auch eine Verlosung und weitere Attraktionen bereitet nicht nur den Kindern, sondern auch der ganzen Familie und allen Karnevalsfreunden viel Spaß.

Die Veranstalter Carnevals-Gesellschaft, Musikverein, Schützenverein sowie Turn-und Sportverein wünschen allen Närrinnen und Narren fröhliche Karnevalstage und freuen sich auf das bevorstehende Tanzturnier und Kinderkarneval.

Quelle: Katharina Schmelter, Carnevals-Gesellschaft Hoppecke 1861 e.V.

