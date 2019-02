Noch freie Plätz beim Azubi-Speed-Dating bei der Ausbildungsbörse Brilon Olsberg

Brilon-Totallokal: 14 Firmen versuchen auf diesem Weg noch „Last-Minute“-Ausbildungsplätze für den Sommer 2019 zu besetzen

brilon-totallokal: In zehn Minuten einen Ausbildungsplatz sichern? Was in der Theorie verlockend klingt, ist bald auch praktisch möglich. Bei der Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2019 findet in 7. Auflage das „Azubi-Speed-Dating“ der IHK Arnsberg statt (26. Februar 2019, Schützenhalle Brilon, auf der Bühne des Schützenkönigs). Dort haben junge Menschen die Möglichkeit, die Ausbilder verschiedener Betriebe davon zu überzeugen, der oder die Richtige für das jeweilige Unternehmen zu sein.

Der Vorteil liegt insbesondere im direkten Kontakt zwischen Betrieb und Ausbildungsinteressenten. Im persönlichen Gespräch können vor allem die Kandidatinnen und Kandidaten durch und mit Engagement und Persönlichkeit überzeugen, die bei einer schriftlichen Bewerbung aufgrund schlechter Noten oder formaler Mängel die Vorauswahl erst gar nicht überstanden hätten. Vorgegeben ist zunächst nur die Zeit – eine Sanduhr auf dem Tisch dient als Zeitwächter über die zehn Minuten, in denen die Kandidaten und Kandidatinnen die Chance bekommen, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im bestmöglichen Licht zu präsentieren. Zehn Minuten also, die für die berufliche Zukunft ausschlaggebend sein können.

Der Ablauf des Speed-Datings verläuft dabei ganz unkompliziert: Die Teilnehmer können sich in einem ausgeschilderten Wartebereich aufhalten und auf das kommende Gespräch vorbereiten. Von dort werden sie zum Gespräch abgeholt. Gerne helfen auch die IHK-Mitarbeiter vor Ort bei der Orientierung.

Eine Anmeldung im Vorfeld ist gut, aber nicht zwingend erforderlich. Gerne koordinieren die Ansprechpartner der IHK auch direkt vor Ort noch einige „Dates“ – je nach Verfügbarkeit der Ausbilder bzw. Betriebe. Unter den teilnehmenden Betrieben sind dabei in erster Linie diejenigen, die selbst bei der Ausbildungsbörse vertreten sind und noch Ausbildungsplätze zu vergeben haben. Daher bietet insbesondere der jeweilige Messestand die Möglichkeit, nochmals in Ruhe in Kontakt zu den einzelnen Betrieben zu treten.

Perfekt vorbereitet auf das Azubi-Speed-Dating sind die Kandidatinnen und Kandidaten, wenn sie die zehn Minuten optimal füllen können. Es ist daher von Vorteil, sich im Vorfeld über die Unternehmen und Berufsbilder zu informieren und sich Gedanken über einige Fragen zu machen, etwa: „Warum möchte ich eine Ausbildung in diesem Berufsfeld machen?“, „Was reizt mich an diesem Unternehmen?“, „Was zeichnet mich im Vergleich zu anderen Bewerbern aus?“. Wer zum Gespräch eine Kurzbewerbung parat hat, kann auf diese Weise ganz nebenbei und ohne viel Aufwand bereits einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Zur Anmeldung geht es über dieses Portal: https://www.ihk-arnsberg.de/azubispeeddating

Nähere Informationen gibt es bei den IHK-Azubi-Findern unter der Telefonnummer 02931-878300, via E-Mail an azubi-finder @arnsberg.ihk.de oder auf Facebook https://www.facebook.com/azubifinderbzw. Instagram https://www.instagram.com/azubifinder/

Wenn am 26. Februar die Ausbildungsbörse Brilon Olsberg 2019 stattfindet, läuft parallel zur Veranstaltung das Azubi-Speed-Dating der IHK Arnsberg auf der Bühne. 14 Firmen versuchen auf diesem Weg, noch freie Ausbildungsplätze bzw. duale Studienangebote für den Sommer 2019 zu besetzen. In diesem Jahr sind unter anderem noch freie Lehrstellen als Industriekaufmann/frau, Technische/r Produktdesigner/in, Elektroniker/in für Betriebstechnik, KFZ-Mechatroniker/in, Bankkaufmann/frau, Fachinformatiker/in für Systemintegration oder als Sport- und Fitnesskaufmann/frau zu vergeben. An dualen Studiengängen sind beispielsweise noch Plätze im Bereich der Betriebswirtschaft und der Elektrotechnik frei.

Interessierte Bewerber können am Dienstag spontan in der Halle nach Terminen fragen oder sich im Vorfeld im Internet unter https://www.ihk-arnsberg.de/azubispeeddatingTermine sichern. Los geht’s mit dem Azubi-Speed-Dating auf der Bühne des Schützenkönigs am Nachmittag ab 13:30 Uhr.

Teilnahme ASD Ausbildungsbörse Brilon – 26.02.2019 Nr. Unternehmen Berufe 1 HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG Elektroniker/in für Betriebstechnik;

Industriemechaniker/in;

Werkzeugmechaniker/in;

technische/r Produktdesigner/in;

Industriekaufmann/frau

Duales Studium Betriebswirtschaft

Duales Studium Elektrotechnik 2 BMS Industriebau GmbH Konstruktionsmechaniker/in (vier freie Lehrstellen) 3 Deutsche Bahn Tiefbaufacharbeiter/in

Gleisbauer/in

Fahrdienstleiter/in

Elektroniker/in für Betriebstechnik 4 ETS Efficient Technical Solutions GmbH Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 5 Stratmann Städtereinigung GmbH & Co. KG Berufskraftfahrer/in

Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (m/w)

KFZ Mechatroniker, Fachrichtung Nutzfahrzeuge 6 Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG Bankkaufmann/frau 7 EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co.KG Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d)

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)

Holzbearbeitungsmechaniker (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Fachlagerist (m/w/d) 8 TITAL GmbH Gießermechaniker/in

Mechatroniker/in 9 Condensator Dominit GmbH Kaufmann/frau für Büromanagement 10 Impuls Küchen GmbH Holzmechaniker/In (5x)

Fachlagerist/in (1x) 11 Center Parcs Bungalowpark Hochsauerland GmbH 2 Sport- und Fitnesskaufleute

1 Fachangestellter für Bäderbetriebe

1 Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Zusätzlich: 1 Kaufmann für Tourismus und Freizeit 12 Klinikum Hochsauerland Ausbildung Pflege- und Funktionsdienst:

Gesundheits- und Krankenpfleger/in

Altenpfleger/in in Kooperation mit der Altenpflegeschule des Caritasverbandes Arnsberg-Sundern

Dualer Studiengang zum Bachelor of Science und zum/zur Gesundheits-und Krankenpfleger/in

Operationstechnische/r Assistent/in

Fachinformatiker/in – Systemintegration

Elektroniker/in – Energie- und Gebäudetechnik

Medizinisch technische/r Radiologie- Assistent/in 13 ABB Fertigungsmechaniker/in 14 Caritasverband Brilon e.V. Altenpfleger/in

Heilerziehungspfleger/in 15 Oventrop GmbH & Co. KG Verfahrensmechaniker, Fachrichtung Kunststoff- und Kautschuktechnik

Kooperatives Studium, Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen 16 REMBE® GmbH Safety + Control Fertigungsmechaniker/in Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

