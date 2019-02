Winterberg: Shapen, Shredden und Feiern bei Ethan Morgans DIYX-Event

Wintersport-Arena Sauerland hat zum Saisonende Snowboarder-Highlight in petto

brilon-totallokal: Winterberg. Die Snowboarder- und Freeskier-Szene zeigt nicht nur coole Moves, sondern legt im Funpark im Skidorf Neuastenberg selbst Hand an. Und das mit prominenter Unterstützung. Snowboard-Star Ethan Morgan und seine Crew kündigen nämlich das zweite DIYX-Event in der Wintersport-Arena Sauerland an. Zusammen mit den Profis bauen die Gäste vom 8. bis 10. März im Postwiesenpark ihre eigenen Features.

DIYX steht für „Do it yourself Extreme“: Erst Shapen, dann Shredden und Spaß mit Freunden sind angesagt. Schon im Vorjahr waren Ethan Morgan und seine Jungs im Postwiesenpark aktiv – und fanden dort die besten Bingungen für ihr Projekt vor. Denn die Crew Think Big Crew um Max Bechen, Armin Tigges und Henrik Pape bestückt als Non-Profit-Organisation die Area ohnehin mit komplett selbstgebauten Features und entwickelt immer wieder neue, eigene Konstruktionen. Eine Steilvorlage fürs DIYX – und viel Freiraum für Kreativität in Deutschlands nördlichstem Snowboard-Hotspot. Die Veranstaltung kam 2018 so gut an, dass in der schneesicheren Nachsaison nun die Wiederholung ansteht.

Etahn ist Snowboardprofi und Fahrer im renommierten Bataleon Snowboards Team. Bei der Weltmeisterschaft 2009 in Südkorea war er für Snowboard Germany mit dabei. Aktuell engagiert er sich mit seinem DIYX-Projekt in Sachen Funparkbau.

Schweißen, schaufeln, schneeschieben, schapen: Alle gemeinsam gestalten den Park ein Wochenende lang, alles was sie schon immer fahren wollten, und testen die Features ausgiebig. Jeder darf seine Ideen einbringen und umsetzen. Feinste Transfers und stylishe Lipslides sowie Flips von den Rails und Tubes begeisterten schon bei der ersten Auflage. Auch Night-Sessions unter Flutlicht stehen wieder auf dem Programm. Morgans Snowboard-Buddies aus ganz Deutschland, den Niederlanden und Österreich sind beim Schaufeln und Shapen natürlich mit an Bord.

„Das wird größer und besser als zuvor“, verspricht Ethan Morgan, der seine erste Veranstaltung der Saison im Ice Mountain in Belgien bereits hinter sich hat. „Wir wollen uns gegenseitig helfen, einen riesigen Park zu bauen, ihn anschließend zu zerkleinern und dann mit einer klassischen Postwiesen-Schirmbarparty abzuschließen.“ Zudem gibt‘s ein Nebenevent, bei dem die Gäste Markenausrüstung, Snowboardkleidung und Accessoires gewinnen können.

Mit dem DIYX-Event hat die Wintersport-Arena Sauerland vor dem Snowboard Weltcup ein weiteres Highlight im Funsport-Bereich aufzuweisen, das zahlreiche Fans in den nördlichsten Snowboardpark Deutschlands locken dürfte.

Park-Info:

36 Features sind vorhanden, die aber nie zeitgleich stehen. Der Park hat ein ständig wechselndes Setup und wird immer wieder umgebaut. Wer da war und eine Woche später wiederkommt, findet möglicherweise schon wieder was Neues vor. Vorhandensind Rails, Boxen und Tubes. Schneeabhängig ist der Bau von Corners und Kickers. Nicht nur für Fortgeschrittene sind Lines vorhanden, sondern immer auch für Anfänger.

