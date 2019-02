Auch in diesem Jahr steigt am 28.02.2019 in der Almer Gemeindehalle wieder die traditionelle Weiberfastnachts-Kultparty

Brilon-Totallokal: Die Band NIGHTLIVE für Livemusik und Unterhaltung – NONSTOP!

brilon-totallokal: Wie in den vergangenen Jahren wird wieder ein bunt gemischtes Publikum aus den Einzugsgebieten des Sauerlandes und des Hochstifts vor Ort erwartet, um denAlmer Karnevalstempel in ein wahres Tollhaus zuverwandeln. Volle Action auf gleich zwei Bühnen ist garantiert.

Auf der einen Seite sorgt die Band NIGHTLIVE für Livemusik und Unterhaltung – NONSTOP! Die Partyband aus der Region, die schon durch diverse Feiern in der Umgebung bekannt ist, wird die Halle mit karnevalistischer Partymusik zum Beben bringen und für pausenlose Partylaune sorgen. Schon im letzten Jahr hat die Band NIGHTLIVE bewiesen, dass sie jegliche Erwartungen erfüllen und jedermann in der Halle zum Tanzen bringt.

Auf der anderen Seite gibt es die Männerballett-Gruppen zu sehen, die aus dem gesamten Einzugsgebiet anreisen, um ihre mehr als sehenswerte Darbietungen zu zeigen. Dieses Jahr werden neben dem Titelverteidiger aus Holsen, die Männerballetts aus Oberntudorf, Wewer, Scharfenberg und von der Harth um den begehrten Wanderpokal tanzen.

Im Verlauf des Abends findet natürlich auch wieder eine Kostümprämierung statt. Dabei werden die originellsten Kostüme in verschiedenen Kategorien durch eine unabhängige Jury bewertet und im Anschluss auf der Bühne prämiert. Das Prinzenpaar Meik und Sonja freuen sich, alle Närrinnen und Narren aus Nah und Fern in der Gemeindehalle begrüßen zu dürfen.

Die Festwirte von „Heindörfer und Kollegen“ haben sich wieder Einiges einfallen lassen. Neben der vermutlich längsten Theke des Sauerlands schlägt auch die beliebte Cocktailbar der „Residenz“ wieder die Zelte in der Gemeindehalle auf.

Für die Feinschmecker ist natürlich in Alme auch einiges geboten. Der traditionelle Pizzastand vor der Halle wird durch die klassisch „deutsche“ Küche erweitert.

Durch das Angebot des Bustransfers ist eine angenehme An- und Abreise gewährleistet. Dieses Jahr wird wieder ein zweiter Bus eingesetzt, welcher eine noch größere Beförderungszahl ermöglicht. Die jeweiligen Abfahrtszeiten an den einzelnen Bushaltestellen kann man unter http://www.sebastian-schuetzen-alme.deeinsehen.

Ein besonderer Hinweis gilt für unsere jugendlichen Gäste, denn es werden beim Einlass wieder Ausweiskontrollen durchgeführt und es gelten die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes.

Wir, der BV Alme e.V. und die St. Sebastian Schützenbruderschaft, freuen uns Euch bei unserer Kultparty in Alme willkommen heißen zu dürfen.

Alme wünscht Alaaf und Helau!!!

BV 1923 Alme e.V.und St. Sebastian Schützenbruderschaft Alme1857 e.V.

Quelle: Benedikt Schütte

