Bürgerhilfe Olsberg startet am 8. März

brilon-totallokal: Am 8. März geht die Bürgerhilfe Olsberg in die praktische Umsetzung. Auf der Internetseite www.buergerhilfe-olsberg.de finden Hilfesuchende und Helfer im Stadtgebiet dann eine Plattform, über die sie Angebote und Gesuche austauschen und zueinander finden können. „Wir möchten eine Möglichkeit schaffen, mit der niederschwellig Kontakte geknüpft werden können, und ehrenamtliches Engagement sowohl im privaten Bereich als auch in den Vereinen fördern“, sagt Johanna Mund, Projektleiterin im Josefsheim. Die Stadt Olsberg und die Stiftung „Wir in Olsberg“ sind dabei Projektpartner.

„Die Bedarfe der Menschen in Olsberg sind oft im Kleinen zu finden“, erläutert Johanna Mund. „Zum Beispiel der ältere Mensch, der den Rasen in seinem Garten nicht mehr selbst mähen oder die Einkäufe nicht mehr allein erledigen kann. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die dabei ehrenamtlich helfen können und möchten.“ Natürlich ist eine Kontaktaufnahme nicht ausschließlich über das Internet möglich. Das Projektbüro am Ruhrufer 15 ist montags, mittwochs und freitags von 8 Uhr bis 11 Uhr und dienstags und donnerstags von 13 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Darüber hinaus ist Johanna Mund telefonisch unter 02962 800-3210 erreichbar.

Ein dreiviertel Jahr Vorbereitungszeit ging dem Start der Internetseite voraus. Die technischen und personellen Voraussetzungen wurden geschaffen. „Wir möchten keine Konkurrenz zu dem zahlreichen und wertvollen ehrenamtlichen Engagement sein, das es in Olsberg gibt, sondern eine Ergänzung und vielleicht eine Motivation für alle, die sich bislang noch nicht engagieren“, betont Johanna Mund. So sollen auch Vereine die Bürgerhilfe nutzen können, um Ehrenamtliche zu suchen. „Vom einmaligen Arbeitseinsatz bis zum freien Vorstandsposten ist alles möglich“, sagt Johanna Mund. „Ohnehin sind wir offen für alle Bedarfe und Unterstützungsangebote.“ Einzige Einschränkung: Es werden keine gewerblichen Kontakte vermittelt. „Das Ehrenamt steht im Fokus.“

Wer die Internetseite nutzen möchte, muss sich beim ersten Mal kurz registrieren. Eine Datenbank gleicht dann die Einträge ab und schlägt passende Kontakte vor. Die Rolle der Bürgerhilfe ist ausschließlich die des Vermittlers. Ob zum Beispiel der Schüler, der bei einem älteren Ehepaar den Rasen mäht, dafür einen kleinen Zuschuss zum Taschengeld bekommt, stimmen die Nutzer individuell miteinander ab.

„Angesichts der Herausforderungen, die der demografische Wandel mit sich bringt, freuen wir uns, dass das Josefsheim dieses Projekt angestoßen hat“, sagt Bürgermeister Wolfgang Fischer. Ebenso wie die Stiftung „Wir in Olsberg“ ist die Stadt als Projektpartner dabei.

Das Projekt hat eine Laufzeit von drei Jahren. Es wird mit Mitteln aus dem LEADER-Programm finanziell gefördert. Wer mehr Informationen haben möchte (zum Beispiel Vereine, die das Projekt auf einer Vorstandssitzung oder Mitgliederversammlung vorgestellt bekommen möchten), kann sich telefonisch an Projektleiterin Johanna Mund wenden.



BU.:Oft sind es die kleinen Hilfen im Alltag, die mit ehrenamtlichem Engagement geleistet werden können. Die Bürgerhilfe Olsberg möchte dieses Engagement fördern. Am 8. März geht die Internetseite online.

Quelle: Mario Polzer, Josefsheim Bigge

