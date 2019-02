Neue EDV-Kurse der VHS Olsberg

Brilon-Totallokal: Windows 10 kompakt: Einstieg – Umstieg – Optimierung

brilon-totallokal: Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmende, die auf ihrem Laptop oder PC Windows 10 installiert haben und die Möglichkeiten des Betriebssystems optimal nutzen wollen. Kompakt und effizient werden die wichtigsten Funktionen von Windows 10 vermittelt. Zusätzlich erfahren die Teilnehmenden, wie sie das Betriebssystem ihren individuellen Bedürfnissen anpassen können. Der Kurs findet am Mittwoch, den 6. März, sowie Freitag, den 8. März, jeweils von 18:30 bis 20:45 Uhr in der Sekundarschule statt.

Brilon-Totallokal: Fit fürs Büro am Vormittag

brilon-totallokal: In vielen Büros sind Word, Excel und PowerPoint die am häufigsten benutzten Programme. Dieser Kurs vermittelt den Umgang mit den drei Programmen anhand praxisbezogener Beispiele. Er wendet sich insbesondere an Interessierte, die vorhandene Kenntnisse auffrischen oder vertiefen möchten. Die Teilnehmenden erhalten leicht nachvollziehbare Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie viele nützliche Tipps und Tricks zum effizienten Einsatz der Programme. Teilnahmevoraussetzungen sind gute EDV-Kenntnisse. Der Kurs beginnt am 11. März 2019 und findet an sieben Abenden montags und mittwochs jeweils von 19:00 bis 21:15 Uhr in der Sekundarschule statt.

Anmeldungen zu beiden Kursen sind telefonisch unter 02962-3080 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle.Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

