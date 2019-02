Neue Kurse der VHS Brilon

Brilon-Totallokal: Begleittechniken auf der Gitarre

brilon-totallokal: Dieser Kurs richtet sich an Anfänger und Wiedereinsteiger, die in kleinen Lektionen Akkorde und Schlagtechniken zur Liedbegleitung erlernen wollen. Neben Grundlagen wie dem Stimmen der eigenen Gitarre arbeiten die Teilnehmenden in einer kleinen Gruppe an einem einfachen Begleiten auf der Akustik-Gitarre. Der Workshop findet ab dem 9. März an sechs Samstagen jeweils von 09:00 bis 11:15 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

Adobe Photoshop – Grundlegende Techniken der Bildbearbeitung

brilon-totallokal: In diesem Kurs erlernen die Teilnehmenden – auch als Einsteiger – den fachlich fundierten Umgang mit dem Standardwerkzeug in der digitalen Bildbearbeitung. Vermittelt werden die grundlegenden Arbeitstechniken und die Anwendung in der richtigen Reihenfolge. Dazu zählen die Auswahl von Bereichen mit Zauberstab und Lasso, die Arbeit mit Ebenen und Ebenenmasken, die Einstellung von Tonwert- und Gradationskurven sowie von Farbkorrekturen, die Nutzung von Scharfzeichnungstechniken bei der Nachbearbeitung und Montage von Bildern und ihrer Aufbereitung für Abzüge, Druck und Web. Sie lernen die verschiedenen Dateiformate kennen, besonders TIFF und RAW, und erfahren, wie Bilddatenbestände verwaltet und archiviert werden. Eine Teilnahme setzt keinerlei fachliche Vorkenntnisse voraus, von Vorteil ist allerdings der sichere Umgang mit Windows. Der Kurs beginnt am 5. März und findet an vier Abenden dienstags und donnerstags jeweils von 18:30 bis 21:30 Uhr im EDV-Raum des Volksbankcenters statt.

Let's Dance – Discofoxkurse für Einsteiger und Fortgeschrittene

brilon-totallokal: Einer der Tänze, die heutzutage noch viel getanzt werden, ist der Discofox. Mit diesen Kursen sind die Teilnehmenden fit genug, um das nächste Fest, ob Hochzeit, Schützenfest oder Betriebsfest, auf der Tanzfläche zu verbringen. Die Kurse finden ab dem 9. März an sechs Samstagen im Briloner VHS-Haus statt. Der Einsteigerkurs beginnt um 14:30 Uhr, der Fortgeschrittenenkurs im Anschluss um 17:00 Uhr.

Anmeldungen zu beiden Kursen sind telefonisch unter 02962-3080 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle.Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

