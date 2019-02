Traditionelles Friedhofstreffen zwischen Caritas, Kirchen und Kommune

Brilon-Totallokal: Bessere Flächen für Flora und Fauna auf dem Friedhof

brilon-totallokal: Bei niedrigen Temperaturen wurde jetzt auf dem traditionellen Friedhofstreffen zwischen den beiden Kirchen als Eigentümerinnen, der Stadt Brilon als Verwalterin und der Caritas Brilon die Erinnerungen an den sehr heißen wie trockenen Sommer wachgerufen. „Durch die Trockenheit konnte die Erde nicht so stark verdichtet werden, sodass die Gräber jetzt mehr eingefallen sind“, erklärte Moritz Büsing, Leiter der Gärtnerei der Caritas Werkstätten St. Martin.

Zum Garten-Team gehört auch die Friedhofsgruppe, die seit 31 Jahren den Gottesacker im Herzen der Stadt Brilon pflegt. Zu ihren Aufgaben zählt auch, die Gräber wieder aufzufüllen. Und das ist nur eine von unzähligen Aufgaben der Caritas-Friedhofsgruppe, für die sich die Kooperationspartner beim Frühstück bedankten. Präsentiert wurde auf dem Friedhofstreffen auch ein neuer Minikipper.

Gesprochen wurde ferner über den Friedhofsentwicklungsplan, der auch mit Blick auf die Flora und Fauna fortgeschrieben werden soll. Konkret wurde sich für mehr vogelfreundliche Flächen und Pflanzen ausgesprochen. Ein Gestaltungswunsch, der sowohl auf die Freiflächen als auch auf die Gräber selbst gerichtet wurde. Auf den Gräbern gebe es weniger Pflanzen, dafür mehr Kiesel und Platten. Das sei zwar praktisch gut zu handhaben, aber leider ökologisch schlecht. Zumindest für die Flächen, die in Händen der beiden Kirchen und der Kommune liegen, sollen nun alternative Bepflanzungen betrachtet werden.

Ein weiteres Thema, das bereits im vergangenen Jahr für Aufmerken sorgte, war die Angebotsausweitung der Bestattungsformen. Stichwort: Edelstahlhülsen für Urnen-Erd-Bestattungen. Dafür sei das Interesse eher gering, meldete die Stadt Brilon zurück: Erst vier Interessenten hätten diese Variante angefragt. In 2018 fanden insgesamt 145 Menschen (in 2017: 159) ihre letzte Ruhestädte auf dem Friedhof in Brilon, die sich auf 111 (112) katholische und 25 (36) evangelische sowie 9 (11) konfessionslose Bestattungen verteilen.

Besonderes Augenmerk richtet sich auf die Bestattungsformen: 44 Erdgräber (in 2017: 59), 63 Urnengräber (61) sowie 34 Beisetzungen in der Urnenwand (38). Einen besonderen Ort auf dem Friedhof haben die sogenannten Sternenkinder. Dort wurden im vergangenen Jahr vier Sternenkinder beigesetzt.

Die Zahl der registrierten Sterbefälle 2018 in der Kernstadt beträgt 152 und ist somit fast identisch mit den 145 Bestattungen auf dem Friedhof. Dort wurden im vergangenen Jahr 133 Gräber eingeebnet, was einem Plus von 43 Prozent zum Vorjahr entspricht: 90 Einebnungen erfolgten in 2017.

Zum Traditionellen Friedhofstreffen wurde auch der neue Minikipper von der Friedhofsgruppe der Caritas Werkstätten St. Martin vorgeführt.

FOTO: CARITAS BRILON / SANDRA WAMERS

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon