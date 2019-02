Zeitzeugen erinnern sich an starke Frauen

brilon-totallokal: Der Briloner Heimatbund – Semper Idem setzt die Zeitzeugenreihe zur Stadtgeschichte am 26. Februar fort. Zwischen 15 und 17 Uhr stehen starke Frauen im Mittelpunkt des Geschichtsnachmittages.

In allen Dörfern und in der Stadt Brilon gab es starke Frauen, die ihre Spuren hinterlassen haben.

Sie standen täglich, auch sonntags, hinter der Theke ihres Lebensmittelladens und schrieben an, was die Kunden nicht bezahlen konnten, zapften in der Gaststube Bier und hatten für jeden Gast ein offenes Ohr, leiteten kleinere oder größere Betriebe, waren Bäuerinnen, kümmerten sich um Haus, Hof, Vieh, Garten und die Kinder, waren durch ihr soziales oder politisches Engagement Vorbilder und einfach nicht zu missen. Auch Ärztinnen, Hebammen, Lehrerinnen oder Vertreterinnen anderer Berufsgruppen hinterließen ihre Spuren. An solche Frauen soll erinnert werden. An dem Klönnachmittag bei Kaffee und Kuchen soll es nicht nur toternst zugehen. Zu dem Nachmittag ist jeder eingeladen, eine Mitgliedschaft im Briloner Heimatbund – Semper Idem ist nicht notwendig. Der Eintritt ist frei. Bitte melden Sie sich unter 02961 9639901 an.

Quelle: Winfried Dickel, Museum Haus Hövener