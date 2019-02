Bei den Braukern geht’s hoch her

Brilon-Totallokal: Der Karnevalsverein Brauker Helau e. V. lädt alle Narren herzlich ein, die 5. Jahreszeit in Bruchhausen mitzufeiern

brilon-totallokal: Am Samstag, 02. März um 19.11 Uhr starten die närrischen Tage mit der großen Prunksitzung. Ab 18.11 Uhr stehen die Tore der prächtig geschmückten Schützenhalle offen. Platzkarten sind noch an der Abendkasse erhältlich. Die Regentschaft über die Brauker Jecken haben Prinz Björn I. und Prinzessin Helena I. (Stuhldreher) in dieser Session übernommen.

In einem „Power-Programm” verwandeln die Akteure vom Brauker Helau die Schützenhalle in einen Hexenkessel voller Spaß und Superstimmung. Unter Führung des Elferrats mit Sitzungspräsidentin Christine Schubert werden u. a. Garde- u. Showtanzgruppen, das Männerballett, die Prinzengarde sowie Akteure in der Bütt, bei Sketch und Showeinlage die Halle zum beben bringen.

Ganz besonders freut sich der Karnevalsverein Brauker Helau mit seinen Jubelprinzenpaaren: Jens Mund regierte vor 25 Jahren mit seiner „Prinzessin“ Gerd Herrmann und mit „Bauer“ Wilfried Wiegelmann als Dreigestirn die Narren in Bruchhausen. Vor 10 Jahren schwangen Hans-Georg und Rita Rüther das Zepter. Außerdem standen vor 10 Jahren Moritz Steinrücken und Lauren Busch als Kinderprinzenpaar auf der Bühne.

Nach dem Programm garantiert die Live Band „Magic Flair“ für tolle Karnevalsstimmung bis in den frühen Morgen.

Der Karnevalsverein bedankt sich jetzt schon bei allen Aktiven für die aufwendige Vorbereitung der Prunksitzung.

Weiter geht das bunte Treiben beim Rosenmontagszug. Dort wird man sich auch in diesem Jahr wieder an einem schönen und attraktiven Straßenkarneval erfreuen können. Bereits um 10.44 Uhr machen sich die Brauker Jecken mit phantasievoll gestalteten Wagen und Fußgruppen vom Gewerbegebiet aus auf den Weg durch das Dorf. Nach einem Umtrunk beim Prinzenpaar ist für ca.12.30 Uhr die Mittagspause am Kirchplatz vorgesehen, wo weiter geschunkelt und gelacht wird.

Ab ca. 15.00 Uhr findet die stimmungsvolle Rosenmontagsparty mit der Live Band „Magic Flair“ in der Schützenhalle statt. Dabei werden nochmals die musikalischen Höhepunkte aus der großen Prunksitzung vom Samstag aufgeführt. Anschließend erfolgt die Prämierung der Fußgruppen und Motivwagen.

Alle Narren aus nah und fern ruft der Karnevalsverein ein donnerndes Brauker Helau und herzliches Willkommen zu.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass bei allen Veranstaltungen Ausweiskontrolle durchgeführt wird.

Quelle: Christiane Kosfeld

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon