Wie die Leber Bluthochdruck und Diabetes beeinflusst und was diese Hochleistungsfabrik für Ihr Wohlbefinden leistet

Brilon-totallokal: Der Vortrag findet im Gesellenzimmer der Kolpingfamilie Brilon, Propst-Meyer-Str. 7 statt.

brilon-totallokal: Im Rahmen der Vortragsreihe „Gesunde Ernährung“ bietet der Kneipp-Verein Brilon am Dienstag, den 12. März, um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema Wohlstandskrankheiten an.

Wir essen zu viel (besonders tierisches Eiweiß), zu oft, zu schnell, in Eile… Das bekommt unserem wichtigsten Entgiftungsorgan, unserer Leber, gar nicht. Lange Zeit „leidet“ sie still, denn sie verursacht keine Schmerzen. Erst wenn die Leberwerte aus dem Rahmen fallen, werden wir aufmerksam. Mittlerweile sind dreiviertel der Diagnosen „Fettleber“ nicht auf Alkohol sondern auf ungesunde Ernährung zurück zu führen. Referentin Christiane Rummel, ganzheitliche Ernährungsberaterin, erklärt an diesem Abend, wie wir die Warnzeichen der Leber erkennen können und sie mit bewusster Ernährung entfetten können. Welche Zusammenhänge zwischen einer Überlastung der Leber und Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck, Arteriosklerose und anderen bestehen. Auch ansonsten schlanke Menschen können von einer Fettleber betroffen sein. Die gute Nachricht: Die Leber ist auch das Organ, das sich am besten regenerieren kann.

Der ideale Einstieg in eine leberschonende Ernährungsumstellung kann eine Fastenkur sein. Vorgestellt wird ein sanftes Fastenprogramm nach Hildegard von Bingen, dass sich auch für Gesunde als entgiftende Frühjahrskur eignet.

Der Eintritt beträgt 3 Euro. Anmeldungen per E-Mail an kontakt@kneippverein-brilon.deoder Tel. 02961 966100 (Sandra Dietrich-Siebert).

Quelle: Sandra Dietrich-Siebert, Kneipp-Verein Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon