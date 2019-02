14 Briloner Künstlerinnen und Künstler stellen gemeinsam aus

Brilon-totallokal: Am Donnerstag, 14. März 2019 findet in der Galerie der Sparkasse Hochsauerland die Vernissage der Gemeinschaftsausstellung des Kunstvereins Brilon e. V. statt. 14 Mitglieder des Kunstvereins Brilon präsentieren ihre Werke. Los geht es um 19.30 Uhr.

Es werden Bilder und Skulpturen verschiedenster Techniken ausgestellt. Durch die unterschiedlichen Arbeitsweisen und Themen der Künstler ergibt sich eine besonders spannende Ausstellung. Digitale Bildgestaltung als elektronische Montage eigener Werke, Fotografien am Computer bearbeitet, farbig abstrakte Öl- und Acrylmalerei, sanfte Aquarellfarben und weiche Kreiden auf Papier und Leinwand – die ausgestellte Kunst ist sehr breit gefächert und so individuell wie ihre Gestalter. Abstrakte und experimentell geschaffene Farbflächen bieten dem Betrachter viel Spielraum für eigene Interpretationen. Sinnlichkeit und Fantasie wird angeregt durch figürliche Malereien und in Sandstein und Alabaster gestaltete Körperformen. Ton-, Stein- und Holzarbeiten ergänzen dies als handgeformte Objekte. Bildnerische Darstellungen des Sauerlandes stehen im Kontrast zu Weltraumwelten. Aber auch das Wort findet den Weg zur Tat, Hajo Stork verfasst zu jedem Ausstellungsobjekt eigene Verse.

Gertrud Schüle, Vorsitzende des Kunstvereins Brilon: „Wir haben wirklich zahlreiche Künstlerinnen und Künstler als Mitglieder im Kunstverein Brilon und sind stolz, dass sie hier in der Sparkasse vor heimischem Publikum ihre eigenen Arbeiten der Öffentlichkeit zeigen können“.

Eine große Leidenschaft für die Kunst und kreatives Schaffen verbindet somit die Aussteller und Mitglieder des Kunstvereins. Der Verein wurde 2007 als „Kunstverein östliches Sauerland“ gegründet und hat sich 2017 in „Kunstverein Brilon e. V.“ umbenannt. Es wurde ein neues Logo entwickelt und sich das Ziel gesetzt, eine lebendige Kunstszene in dieser Region zu etablieren. Das Verständnis für aktuelle Kunst soll geweckt und vertieft werden. Dazu organisiert der Verein Ausstellungen, Vorträge und Workshops und beteiligt sich mit Angeboten beim Altstadtfest.

Kunst hat viele Gesichter, das zeigt auch der musikalische Auftritt von Stefan Voss. Der Singer- Songwriter aus Brilon eröffnet den Abend mit ausnahmslos selbst geschriebenen Songs auf seiner Akustikgitarre.

Die Laudatio übernimmt Prof. Dr. Carl-Peter Buschkühle.

Zu sehen sind die Arbeiten von: Prof. Dr. Carl-Peter Buschkühle – Henning-Marten Feil – Uschi Kosse – Susanne Kunst – Jörg Langhans – Angela Ortkemper-Wagner – Reinhard Rohlmann – Gertrud Schüle – Lisa Schwermer-Funke – Hajo Stork – Elmar Stüting – Monika Voss – Georg Witteler – Hans Joachim Zurlo.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten bei Martina Ester, E-Mail: m.ester@spk-hochsauerland.de oder telefonisch unter 02961-7930.

Die Ausstellung ist vom 14. März bis 30. Mai 2019 in der Galerie der Sparkasse Hochsauerland während der Öffnungszeiten (Mo.– Do. 08.30-17.30 Uhr, fr. 08.30-15.30 Uhr und Sa. 08.30-12.30 Uhr) zu sehen.

Quelle: Martina Ester, Sparkasse Hochsauerland