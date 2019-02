Landesligafußball in Brilon

Brilon-totallokal: Der SV Brilon trifft auf den SSV Hagen. Die Mannschaft aus Hagen ist Tabellenschlusslicht und hat eine bewegte Vergangenheit. In der Zeit um 1940 war der Verein auf Augenhöhe mit den Traditionsvereinen Borussia Dortmund und Schalke 04. Die Briloner Mannschaft erinnert sich gerne an das Hinspiel, welches im 16500 Zuschauer fassenden Ischelandstadion mit 2:0 gewonnen wurde. Am Sonntag werden die Karten neu gemischt.

Die Gäste aus Hagen brauchen unbedingt einen Erfolg um nicht den Anschluss zu verlieren. Nach der vermeidbaren Niederlage in Hohenlimburg, will Stefan Fröhlich mit seiner Mannschaft unbedingt den ersten Dreier im neuen Jahr holen. Am Sonntag kehrt Mittelfeldmotor Michael Arndt wieder in den SVB Kader zurück.

Quelle: SVB Team Presse und Öffentlichkeitsarbeit