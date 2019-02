Töpferwochenende

Brilon-totallokal: In diesem VHS-Workshop haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Gartenkeramiken, Skulpturen und Gebrauchskeramik für den Garten herzustellen. Der eigene Garten erhält hierdurch einen ganz persönlichen Ausdruck.

Der Kurs findet am Freitag, den 8. März, von 19:00 bis 22:00 Uhr sowie am Samstag, den 9. März, von 09:30 bis 16:00 Uhr in der Ratmersteinschule statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg