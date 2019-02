Kita St. Elisabeth in Brilon vom Erzbistum Paderborn „Re-Zertifiziert“

Brilon-totallokal: Die Kita St. Elisabeth in Brilon hat den Prozess der Re-Zertifizierung als „Familienpastoraler Ort der Gemeinde“ erfolgreich bestanden und wurde nun vom Erzbistum Paderborn für weitere 3 Jahre mit dem Zertifikat ausgezeichnet.

brilon-totallokal: In den Blick genommen wurden dabei die Bereiche Evangelisierung, Hilfe, Beratung, Politik und Bildung.

Jedes Kind ist religiös- von Anfang an.

Kinder bringen ihre eigene Religiosität mit. Daher sind die religiöse Entfaltung und damit einhergehende religiöse Bildung und Erziehung auch für Kinder im Kindergartenalter (auch unter 3 Jahren) möglich und sinnvoll.

Über den gesetzlichen Erziehungs-und Bildungsauftrag hinaus möchte die Kita den 77 Kindern im Alter von 0-6 Jahren den christlichen Glauben näher bringen.

Wir glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat, in Jesus Christus Mensch geworden ist und in seiner Kirche lebt. In einer kindgemäßen Weise führen die Fachkräfte der Kita, die sich in Trägerschaft der Katholischen Kindertageseinrichtungen Hochsauerland Waldeck gem. GmbH befindet, die Kinder über Zeichen, Bilder und Geschichten unseres Glaubens auch hin zu den Inhalten, die sich an Riten und Festen ausdrücken. Dabei orientieren sie sich an den Leitlinien des christlichen Menschenbildes. Kinder sollen dabei in einer Atmosphäre des Vertrauens, der Geborgenheit und der Sicherheit im alltäglichen Miteinander etwas von der Leben spendenden Kraft des christlichen Glaubens erfahren.

Was bedeutet dabei der Begriff religiös? Er bezeichnet eine Haltung, die in unserem Kulturkreis oft mit dem Attribut christlich verbunden ist. Das Religiöse kennzeichnet zunächst eine subjektive und individuelle Seite des Menschen. Sie stellt eine anthropologische Grunddimension des menschlichen Lebens und Erlebnis dar, die losgelöst von einer bestimmten Religion und Konfession bestehen kann. Dabei handelt es sich um die Fähigkeit des Menschen, dem eigenen Leben einen Sinn zu geben und das eigene Leben und die gesamte Schöpfung auf Gott auszurichten.

Während des Re-Zertifizierungsprozesses setzten sich die 16 Fachkräfte rund um Kitaleitung Manuela Elias auch mit ihrer eigenen Religiosität und Spiritualität auseinander.

Gemeinsam mit Eltern und Kindern entstand unter dem Aspekt der „Partizipation und religiösen Bildung“ aufgrund der Auswertung eines eigens entwickelten Fragebogens dann u.a. auch ein religiöses Würfelspiel rund um den Glauben, (das Foto zeigt die von den Kindern entwickelten Spielfiguren –unseren Erzbischof Hans Josef Becker und Propst Dr. Richter) die Kinder gestalteten Familiengottesdienste in der Gemeinde und die Fronleichnamsprozession mit, besuchten den DOM in Paderborn und gehen regelmäßig in die Nikolai-und Propsteikirche, um hier Geburtstagskerzen anzuzünden, zu singen und zu beten, berichtet auch Propst Dr. Reinhard Richter. Auch die eingerüstete Propsteikirche wurde mit einem Malwettbewerb thematisiert.

Zur Adventszeit führten die Kinder die Weihnachtsgeschichte als Musical auf und aktuell laufen die Proben zum Musical „Arche Noah“.

Weitere Infos zur religiösen Arbeit auch unter: www.kita-st-elisabeth-brilon.de

Quelle: Manuela Elias, Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon