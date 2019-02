Vom 25.02.2019 Verhandlungen und Fundraising

Brilon-Totallokal: „Wir in Olsberg“ lädt zu zwei Workshops für Vereinsvertreter ein

brilon-totallokal: Olsberg.Die Stiftung „Wir in Olsberg“ lädt alle Olsberger Vereine zu einem kostenlosen Workshop-Wochenende ins Rathaus Olsberg ein. Am Freitag, 1. März, von 16 bis 20 Uhr findet ein Workshop zum Thema „Erfolgreich verhandeln“. Am Samstag, 2. März, von 10 bis maximal 17 Uhr geht es um das Thema „Fundraising für Vereine, Spenden&Sponsoring“. Beide Workshops laufen unter der Leitung von Michael Blatz.

Es besteht die Möglichkeit, sich auch nur für einen der beiden Workshops anzumelden. Anmeldungen nimmt Mareike Vollmer (mareike.vollmer@olsberg.de) bis Mittwoch, 27. Februar, entgegen.

Quelle: Angelika Beuter, Hochsauerlandwasser GmbH

