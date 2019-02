50 Jahre Tanzsterne

Brilon-Totallokal: Jubiläum in Elleringhausen

brilon-totallokal: In diesem Jahr konnte der EKG Elleringhausen ein besonderes Jubiläum begehen: Die Tanzsterne feierten Ihr 50jähriges Jubiläum.

1969 gründete Franziska Hanfland die erste Tanzgruppe – man traf sich zunächst im Franz-Stock-Haus für die Übungsstunden. „Tante Ziska“ wie sie von allen liebvoll genannt wurde, stammte ursprünglich aus Köln und hatte somit den Karneval im Blut – doch nicht nur das: Als gelernte Schneiderin nähte sie sogar die Kostüme für die Tänzerinnen selbst. Als hauptberufliche Taxifahrerin wurden dann nicht nur die Fahrgäste sondern auch die Tanzmädels mit dem Taxi zu ihren Auftritten gefahren. Wenn Tanta Ziska dann ihr legendäres rotes Karnevals Jacket überzog, konnte es losgehen!

In den vergangenen 50 Jahren gab es ca. 200 aktive Tänzerinnen und über die Jahre sogar 5 Tänzer. Diese konnten bei verschiedensten Tanzturnieren schon so einige Pokale mit nach Hause holen. Aktuell tanzen ca. 40 Tänzerinnen in 3 verschiedenen Altersklassen. Diese zeigten natürlich wieder bei der großen EKG Karnevalsparty mit 3 Show- und Gardetänzen ihr Können. Als besonderes Highlight gab es in diesem Jahr eine Zugabe unter Mitwirkung aller drei Gardegruppen – ein wirklich überwältigendes Bild, das Tante Ziska sicherlich glücklich gemacht hätte!

Im Rahmen der EKG Karnevalsparty gab es für alle Tänzerinnen ein kleines Präsent und auch alle aktiven und ehemaligen Trainerinnen konnten sich über einen Blumenstrauß freuen. Doch ein großer Dank gilt auch allen Helfern und Eltern, die die Trainerinnen immer tatkräftig unterstützen!

Quelle: Monika Schennen, EKG Elleringhausen – Elleringhauser Karnevals- und Kulturverein

