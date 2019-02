Rustikarl – „Mein Freund ist Sauerländer“

Brilon-Totallokal: Neuer Partyhymne mit Musikvideo

brilon-totallokal: Rustikarl legt nach erfolgreicher Album Veröffentlichung eine Single speziell für das Sauerland auf. Bereits seit Januar ist die Debüt-CD „Therapie“ bundesweit erhältlich, nun folgt mit „Mein Freund ist Sauerländer“ ein neuer Punkrock Party-Song für das Sauerland.

Das Lied ist eine knackige Hymne für jede Fankurve, die auch nach einer Niederlage begeistern kann. Denn die Botschaft des Songs ist klar: steh für die eigenen Überzeugungen ein und lass dich durch Rückschläge nicht von deinem Weg abbringen. Die Sauerländer Grundtugenden „Freundschaft und Gemeinschaft“ helfen dabei. „Wir wollen aus Niederlagen lernen und immer versuchen, stärker zurückzukommen.“ erläutert Leadgitarrist Björn Stürzebecher.

Nach den Studioaufnahmen drehten die inzwischen auf fünf Mitglieder angewachsenen Rustikarl´s gemeinsam mit vielen Freunden und an einigen ihre Lieblingsorte im Sauerland ein Musikvideo. Das Video wird am Mittwoch den 27.02.2019 auf Youtube veröffentlicht und der Song ist ebenfalls ab Mittwoch auf sämtlichen Streamingplattformen wie Spotify, Apple Music und Co anzuhören.

Live folgen bereits im März drei inzwischen ausverkaufte Konzerte in Ramsbeck und in Nuttlar. Eine weitere Singleauskopplung aus dem Album „Therapie“ ist für Anfang April ebenfalls noch geplant.

Mein Freund ist Sauerländer – Musikvideo

https://www.youtube.com/watch?v=6JukYw0jtT8&feature=youtu.be

