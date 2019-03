Brilon-totallokal: Beim Tanzturnier für Garden und Showballetts in Hoppecke siegte in der Kategorie „Garde“ Messinghausen vor Leiberg und Bruchhausen. Den Sieg in der Kategorie „Showballetts“ konnte Madfeld und Leiberg (punktgleich) vor Elleringhausen nach Hause holen.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon