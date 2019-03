EGGER ehrt langjährige Mitarbeiter

Brilon-Totallokal: Als Zeichen der Anerkennung und Bedeutung eines jeden Einzelnen fand am 23. Januar 2019 im Rahmen einer festlichen Veranstaltung die Jubiläumsfeier imHubertussaal der Schützenhalle in Brilon statt

brilon-totallokal: Neben 163 Jubilaren wurden 11 Auszubildende zu ihrer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung von der Werks- und Personalleitung und dem Betriebsrat beglückwünscht. Aus dem aktiven Arbeitsleben wurden 7 treue Mitarbeiter verabschiedet.

Eine langjährige Betriebszugehörigkeit ist heutzutage immer seltener. Im Werk Brilon wurden 163 Mitarbeiter für ihre Betriebszugehörigkeiten von 10, 15, 20 und 25 Jahren geehrt. „Menschlichkeit, Vertrauen, respektvoller Umgang miteinander und Loyalität prägen unser tägliches Handeln. Diese Werte schätzen auch unsere Mitarbeiter und bringen sie mit ihrer langjährigen Unternehmenszugehörigkeit zum Ausdruck. Durch ihr Wissen und ihre Erfahrung schaffen sie ein Gleichgewicht zwischen neuen Ideen und bewährtem Arbeitsalltag und tragen maßgeblich zum Unternehmenserfolg von EGGER bei.“, betont Hubertus Becker, Werksleitung Verkauf Sägewerk. EGGER kann mittlerweile auf eine fast 30-jährige Erfolgsgeschichte am Standort in Brilon zurückblicken und ist mit seinen ca. 1.100 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Region.

„Der heutige Tag hat sowohl für unsere langjährigen Mitarbeiter als auch für EGGER eine hohe Bedeutung. Er ist ein Symbol der gegenseitigen Wertschätzung. Denn nur durch einen respektvollen Umgang miteinander und in einem harmonischen Arbeitsumfeld können Spitzenleistungen erbracht werden.“, so Norbert Dirschus, Betriebsratsvorsitzender in Brilon. Persönlich durch die Werksleitung wurden an alle Jubilare Urkunden und individuelle Geschenke als Würdigung des langjährigen Engagements überreicht.

Abschließend zum offiziellen Teil der Feierstunde wurden die 11 Auszubildenden für ihren erfolgreichen Abschluss geehrt. Die jungen Fachkräfte wurden motiviert, den begonnenen Weg weiter fortzusetzen und sich aktiv ins Unternehmen einzubringen. Der sich anschließende, gesellige Teil der Jubilarfeier klang bei leckerem Essen und kühlen Getränken aus und wurde intensiv genutzt, um die vergangenen Jahre reflektieren zu lassen und den Blick in die Zukunft zu richten.

