„Hollenkinder“ zu Besuch beim Tierarzt

Brilon-Totallokal: B Schon seit einigen Wochen beschäftigen sich die Vorschulkinder des AWO Waldkindergartens „Hollenkinder“ im Rahmen einer Projektarbeit mit dem Thema „Hund“.

brilon-totallokal: Ein Höhepunkt des Projekts war nun für die Kinder der Besuch in der Tierarztpraxis Martini und Bretthauer, Freiladestraße 17 in Brilon.

Tierärztin Dr. med. vet. Shiela Guzik hatte die Kinder zusammen mit ihrem Kindergarten-Stoffhund „Benni“ in die Praxis eingeladen. Wie es sich für einen richtigen Arztbesuch gehört, meldeten sich die Kinder am Empfang an und nahmen dann im Wartezimmer Platz. Dann war es soweit und die Kinder durften mit „Benni“ ins Behandlungszimmer gehen. Fasziniert schauten sie zu, wie Benni gewogen, untersucht und geimpft wurde.

Zur großen Freude der Kinder war „Benni“ nicht der einzige Patient an diesem Vormittag. Die Tierärztin hatte extra einen „echten“ Hund in die Praxis bestellt. Auch Hund „Sunny“ wurde fachmännisch untersucht und anschließend durften die Jungen und Mädchen abwechselnd das Stethoskop an die Brust des Rüden legen und lauschten, ob sie seine Herztöne hören können. Für beide braven Patienten gab es natürlich auch einige Leckerlis.

Nachdem die Tierärztin alle Fragen der Kinder geduldig beantwortete hatte, bekam „Benni“ noch einen Impfpass und jedes der Kinder durfte eine Spritze mit nach Hause nehmen.

Ein herzliches Dankeschön an Frau Dr. med. vet. Guzik und das Team der Tierarztpraxis Martini und Bretthauer für den spannenden und und interessanten Vormittag.

Quelle: Gerda Kallemeier

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon