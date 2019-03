Neue Briloner VHS-Kurse

Brilon-Totallokal: Computerschreiben lernen in 2×2 Stunden

brilon-totallokal: In diesem zeitgemäßen Kurs lernen die Teilnehmenden, blind mit 10 Fingern zu schreiben. Die Lernmethode wendet Erkenntnisse aus der Gehirnforschung, Pädagogik und dem Gedächtnistraining an und verbindet sie. Die Teilnehmenden lernen dabei ganzheitlich und spielerisch ohne stures Einhämmern und frustrierenden Wiederholungen. Eine Teilnahme ist ab 10 Jahren möglich. Der Kurs findet am Samstag, den 16. März, sowie Samstag, den 23. März, jeweils von 10:00 bis 12:00 Uhr im EDV-Raum des Volksbankcenters statt.

Brilon-Totallokal: Generation 60+: Computer-Club – PC, Tablet, Smartphone & Co.

brilon-totallokal: Die VHS Brilon bietet einen offenen Treff zu aktuellen Fragen rund um den Computer, Internet, Tablet und das Smartphone an. Die Themen werden individuell abgesprochen oder bauen zum Teil auf den Inhalten der Computerkurse speziell für Senioren auf. Hierbei handelt es sich nicht um einen typischen VHS-Kurs, sondern um einen Treff, an dem nach vorheriger Anmeldung bis 12 Personen teilnehmen können. Die Entgeltpauschale pro Termin beläuft sich auf jeweils 8,00 € pro Teilnehmenden. Das Lerntempo ist auf die Zielgruppe “Aktive Senioren” abgestimmt. Der Treff beginnt am 21. März und findet donnerstags von 18:30 bis 20:00 Uhr im EDV-Raum des Volksbankcenters statt.

Brilon-Totallokal: Fotos organisieren und entwickeln – Einstieg in Adobe Lightroom

brilon-totallokal: 3000 Fotos werden jede Sekunde auf Facebook hochgeladen. Instagram zählt täglich 20 Millionen neue Bilder. Digitales Fotografieren verleitet dazu, viele Fotos zu machen. Dieser VHS-Kurs verfolgt daher zwei Ziele: Die Teilnehmenden sehen, wie sie einen stetig wachsenden Umfang an Fotos und Videos so verwalten und organisieren können, dass sie ihre Bilder stets wiederfinden. Zusätzlich lernen sie, wie sie die Fotos, die sie besonders wertschätzen, so aufbereiten, dass man sie in sehr guter Qualität drucken lassen oder im Fotobuch ansprechend präsentieren kann. Das Programm Adobe Lightroom ist dazu in hervorragender Weise geeignet und bei vielen Fotografen im Einsatz. Der Kurs findet am Freitag, den 22. März, von 17:30 bis 20:30 Uhr sowie am Samstag, den 23. März, von 09:00 bis 16:00 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

Anmeldungen zu allen Kursen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

