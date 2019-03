“No Limits”

Brilon-Totallokal: Klettern ohne Grenzen

brilon-totallokal: Olsberg. Keine Grenzen: Dieses Motto steht auf den T-Shirts der Kletter-AG aus dem Josefsheim Bigge unter der Leitung von Jürgen Mies. Zu einem JG-Kletterevent waren fünf Gruppen aus NRW erstmals gemeinsam in der Kletterhalle in Köln-Chorweiler zusammen gekommen. Viele Kletterwege mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen mussten die Menschen mit Behinderung erklimmen.

In einem Projekt “Klettern – Gemeinsam hoch hinaus” untersucht das Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport (FIBS) in einem zehnmonatigen Zeitraum die Auswirkungen des Kletterns bei Menschen mit Behinderung. “Klettern ist eine ideale Sportart für Menschen mit einem Handicap, weil sie dabei ihre Fähigkeiten in ganz verschiedenen Bereichen ausbauen können: Gleichgewichtssinn, Koordination der Bewegungen, eigene Grenzen austesten”, erklärte die wissenschaftliche Leiterin Vera Tillmann aus Frechen. Körperliche Aktivitäten und Sport können vielfältige positive physische und psychosoziale Effekte hervorrufen. Der Freundes- und Förderverein für das Josefsheim Bigge hat diesen Sporttag finanziell unterstützt. “Das war für mich als Begleiter ein interessanter Tag mit vielen neuen Erkenntnissen”, betonte Walter Hoffmann.

Foto: Die Kletter-AG aus dem Josefsheim Bigge mit dem Mobilitätstrainer Jürgen Mies (3 v.r.) und Walter Hoffmann vom Förderverein für das Josefsheim Bigge e.V.

Quelle: Walter Hoffmann

