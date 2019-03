Jahreshauptversammlung des SWC-Brilon eV.

Brilon-Totallokal: „Zuwachs“ im Ehrenbuch der Stadt Olsberg

brilon-totallokal: Zur Jahreshauptversammlung am 16.02.19 hatte der Segel- und Wassersport Club Brilon e.V. seine Mitglieder in das Hotel „Wiegelmann am Wall“ eingeladen.

Durch die trockene Witterung im letzten Jahr, und den damit verbundenen niedrigen Wasserstand im Diemelsee musste die Segelsaison 2018 zwar schon früh beendet werden, dennoch konnte der 1. Vorsitzende Klaus Krämer auf viele erfolgreiche Aktivitäten zurückblicken. Besonders hervorzuheben waren hier z.B. die gemeinsam ausgerichteten Regatten mit einem befreundeten Segelverein am Diemelsee.

Bei den turnusmäßig stattfindenden Neuwahlen wurden der 1. Vorsitzende Klaus Krämer, der Fahrtenwart Meinolf Lutter und die Schatzmeisterin Monika Santagada für die nächsten zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Neben Christoph Wittebrock wird im Jahr 2019 Jürgen Schmiemann die Kasse prüfen.

Für die diesjährige Saison sind bereits einige Regatten und Aktivitäten geplant.

Auch in diesem Jahr möchte der SWC den faszinierenden Segelsport im heimischen Raum bekannter machen, und wird hierzu für interessierte Segelneulinge wieder eine Möglichkeit zu einer kostenlosen und kompakten Segeleinweisung anbieten. Die genauen Daten werden noch bekannt gegeben.

Derzeit sucht der SWC-Brilon für seine Vereinsboote eine neue Unterstellmöglichkeit in Form einer geeigneten Halle in der Größe von ca. 400 bis 500m².

Weitere Informationen zum Verein sind auf der homepage www.swc-brilon.dezu finden.

BU.: Vorstand des SWC-Brilon e.V.

Quelle: Ralf Weigelt, Segel- und Wassersport-Club Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon