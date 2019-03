Neue Briloner VHS-Kurse

Brilon-Totallokal: Meditative Klangreise nach Walter Häfner

brilon-totallokal: Die meditativen Klänge der Klangschalen im Zusammenspiel mit weiteren Instrumenten wie Gong, Glocke, Zimbel, Monochord und Kristallschale können die innere Harmonie fördern und schöpferische Energie freisetzen. Die Tiefenentspannung bietet eine Möglichkeit zur Selbsterfahrung; Verspannungen und Blockaden im körperlichen und seelischen Bereich können hierdurch positiv beeinflusst werden. Für alle Interessierten findet am Donnerstag, den 4. April, von 18:00 bis 19:15 Uhr ein Schnupper-Workshop im Briloner VHS-Haus statt.

Brilon-Totallokal: Sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit

brilon-totallokal: Die Teilnehmenden schauen hinter die Fassaden sicher auftretender bzw. wirkender Leute. Es werden praxisnah Grundlagen in Rhetorik und Kommunikation vermittelt. Die Körpersprache als ein Mittel, um sicher aufzutreten bzw. die Situation für sich zu deuten, gehört ebenfalls zu den Kursinhalten. Wie wirke ich auf andere und was kann ich dazu beitragen, dass dieser Eindruck positiv verstärkt wird? Präsentationsmittel und -techniken, auch mit den neuen Medien, runden den Inhalt ab. Der Wochenend-Workshop findet am Freitag, den 29. März, von 18:30 bis 21:45 Uhr sowie am Samstag, den 30. März, von 09:00 bis 17:00 Uhr und am Sonntag, den 31. März, von 09:00 bis 13:00 Uhr im VHS-Haus statt.

Brilon-Totallokal: One-Pot-Party

brilon-totallokal: In diesem Kochkurs entdecken die Teilnehmenden neue Suppentrends und kreative Ideen für Aufläufe. Alle Rezepte lassen sich ohne großen Zeitaufwand zubereiten. Dazu werden selbstgebackenes Ciabatta, Fladen- und Pfannenbrot sowie Dips zum Dippen und Stippen gereicht. Der Kurs findet am Mittwoch, den 3. April, von 19:00 bis 22:00 Uhr in der Küche der Heinrich-Lübke-Schule statt.

Brilon-Totallokal: Tabellenkalkulation mit Excel 2016 – Aufbaukurs

brilon-totallokal: Wer bereits über Grundkenntnisse in Excel verfügt und diese erweitern will, ist in diesem Kurs genau richtig. Inhalte sind u.a. die erweiterte Anwendung von Formeln, Bearbeitung von Diagrammen, Datenaustausch mit anderen Programmen sowie Pivot-Tabellen und die Anpassung von Excel auf individuelle Bedürfnisse. Es werden gute EDV- sowie Excel-Grundkenntnisse vorausgesetzt. Der Kurs findet am Freitag, den 29. März, von 18:30 bis 21:30 Uhr sowie am Samstag, den 30. März, von 09:00 bis 15:30 Uhr statt.

Brilon-Totallokal: Djembé – Westafrikanisches Trommeln

brilon-totallokal: Die Djembé ist die populärste afrikanische Trommel. In ihrem Ursprungsgebiet in Oberguinea wird sie zusammen mit drei in Größe und Klang unterschiedlichen Basstrommeln gespielt. Dadurch ergibt sich eine Vielfalt an Solomelodien, Rhythmen und Variationen. In diesem Workshop erhalten die Teilnehmenden erste Kenntnisse zum Umgang mit der Djembé. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Trommeln können bei Bedarf ausgeliehen werden. Der Workshop findet am Sonntag, den 7. April, von 10:00 bis 15:15 Uhr im VHS-Haus statt.

Anmeldungen zu allen Kursen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon