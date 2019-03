Brilon-Totallokal: Kochen und Essen im Einklang mit der Natur bei der VHS Olsberg.

brilon-totallokal: Vor- und Nachteile verschiedener Ernährungsformen (vegan, vegetarisch, vollwertig, Ayurveda, Fastfood) werden in diesem VHS-Workshop in einer kurzen Einführung fachlich erläutert. Anschließend werden gesunde, vollwertige und leckere Speisen zubereitet. Nebenbei erfahren die Teilnehmenden, wie Kochen und Essen Freude und Spaß machen kann. Der Workshop findet am Samstag, den 6. April, von 14:30 bis 17:30 Uhr in der Küche der Olsberger Sekundarschule statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

