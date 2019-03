Mitgliederversammlung 2019

Brilon-Totallokal: Am 08.03.2019 fand die diesjährige Mitgliederversammlung der Bürgerhilfe Brilon e.V. im Kath. Pfarrzentrum Brilon statt

brilon-totallokal: Über 40 Mitglieder nahmen daran teil. Der Vorsitzende, Bürgermeister Chr. Bartsch, begrüßte den Gastreferenten zu dieser Versammlung Herrn Kriminalhauptkommissar Oliver Milhoff vom Kommissariat Vorbeugung / Opferschutz. Dieser referierte kurzweilig zum Thema „Kriminalität gegenüber Senioren“, wie zum Beispiel Trick- und Taschendiebstählen, dubiosen Gewinnmitteilungen, falschen Amtsträgern und unlauteren Haustürgeschäften.

O. Milhoff: „Sicherheit ist ein ständig präsentes Grundbedürfnis des Menschen. Ähnlich wie Hunger, Durst und das Bedürfnis nach Schlaf. Senioren empfinden Kriminalität anders als junge Menschen.“ Der erfahrene Kriminalist machte deutlich, wie wichtig eine Anzeigenerstattung im Falle eines Falles ist.

„Jede nicht angezeigte Straftat ist folgenlos für den Täter!“

Deutschlandweit versuchen Betrüger an das angesparte Vermögen von älteren Mitmenschen zu gelangen. Sie geben sich am Telefon als Polizisten aus und erlangen durch eine perfide Gesprächsführung das Vertrauen der oft betagten Opfer. „Die Polizei wird Sie weder verunsichern wollen noch fragt sie nach ihren finanziellen Verhältnissen.“ erklärt Milhoff. „Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen und rufen beim geringsten Zweifel den echten Polizeiruf 110 an!“. KHK Milhoff sensibilisierte zielgruppengerecht, ohne Ängste zu schüren, die Zuhörer dankten es ihm und folgten im Anschluss den Tagesordnungspunkten der diesjährigen Mitgliederversammlung.

Quelle: Udo Adamini, Schriftführer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon