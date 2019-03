WSV-Biathleten schließen schneearme Saison sehr positiv ab

Ein spannendes Rennen, bei dem zwischen Platz 1 und dem Mittelfeld aber nur wenige Sekunden lagen.

brilon-totallokal: Neuastenberg/Ruhpolding. Tretorgel, Bergauf- und Bergabslalom, Acht, Labyrinth und Rückwärtstor – im Biathlon gibt es Rennen, die zwar technisch anspruchsvoll sind, aber nur wenig mit Ausdauer und Schießen zu tun haben. So auch zum Abschluss des DSV E.INFRA Schülercup Biathlon 2018/19 auf den Weltcup-Strecken der Chiemgau-Arena Ruhpolding. Auf kurzen 1000 m hieß es für die 121 besten bundesdeutschen Nachwuchskader-Biathleten der Altersklasse S14/S15 Schnelligkeit, Kraft und Geschicklichkeit auf Skiern zu beweisen. Ein spannendes Rennen, bei dem zwischen Platz 1 und dem Mittelfeld aber nur wenige Sekunden lagen. Entscheidende Sekunden, die die Biathleten aus Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg klar für sich herausliefen, nach einer Saison, in der sie im Gegensatz zu den WSV-Sportlern über Monate auf Schnee trainieren konnten. Denn: Auch wenn rund um den Kahlen Asten ausgezeichnete alpine Skiverhältnisse herrschten, sah es auf der Steinert, in Neuastenberg und im Winterberger Bremberg mit Naturschnee eher mau aus. Nur in Westfeld war gegen Entgelt ein Lauf-Training möglich, mangels eines Schießstandes dort aber nicht das so wichtige Complex-Training (mit Schießeinlagen).

Erfreulich aber der Massenstart am Samstag. Hier konnten Finn Luis Tielke vom Sportclub Neuastenberg-Langewiese (SCNL) und Ansgar Klein vom VfL Bad Berleburg einmal mehr ihre guten Leistungen während des gesamten Winters abrufen. Finn lief auf Platz 10, Ansgar auf Platz 11. Für die übrigen WSV-Sportler Jule Richmann, Pauline Brune, Aaron Kroll, Ole Peis, Jona Bröker (alle SCNL) und Lena Müsse (VfL), die allesamt und wiederholt mit Infekten zu kämpfen hatten, waren die insgesamt 8 km mit 4 Schießeinheiten aufgrund des tiefen, sulzigen Schnees eine beinharte Herausforderung. Sie landeten aber dennoch meist im Mittelfeld eines 27 Sportler bzw. 35 Sportlerinnen starken Teilnehmerfelds.

Finn Tielke bundesweit auf Platz 8

Nach insgesamt 8 Rennen in Luisenthal, Notschrei, Oberhof und Ruhpolding gelang es Finn Luis Tielke die Saison 2018/19 mit einem hervorragenden 8. Platz auf Bundesebene zu beschließen, Ansgar Klein erreichte Platz 13. Die übrigen Sportler der Altersklasse S15 konnten erkältungsbedingt häufiger nicht starten und punkteten für eine vordere Platzierung in zu wenigen Rennen.

WSV- und SCNL-Trainer Andre Schüller zieht trotzdem eine positive Bilanz der Saison: „Unser Grundlagen-Ausdauertraining hat klar gefruchtet und wir sehen eine sehr gute Entwicklung beim Schießen. Wer von den S15ern mit der kommenden Saison in den Jugendbereich des WSV wechselt, muss Kraft und Stabilisation in der Körpermitte trainieren. Faktoren, die die Schülercup-Führenden in der aktuellen Saison bei den Mädchen wie bei den Jungs auszeichneten. Faktoren, die aber immer auch entwicklungsbedingt zu sehen sind und damit individuell kaum beeinflussbar sind. Von daher ist das gesamte WSV-Trainerteam top zufrieden mit allen Athleten. Die Sportler haben ihr Möglichstes gegeben.“

Alle Ergebnisse: https://www.biathlon-nachwuchs.de/ergebnisse-2018-2019/

Bildunterschrift: Der WSV-Kader Biathlon S15 mit seinen Trainern Louis Menke, Jürgen Wirth und Andre Schüller (v. l.) Foto: privat

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon