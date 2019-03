Hanse – Heimat – Handgemacht

Brilon-Totallokal: 40. Internationale Hansetage in Brilon werfen ihre Schatten voraus

brilon-totallokal: Bereits seit einigen Jahren wirbt die BWT Brilon auf einem Bus der RLG für die Stadt Brilon. Plakativ werden Veranstaltungen, wie z. B. der Musiksommer oder die Michaeliskirmes, als auch für Brilon als Einkaufsstadt, Gesundheits- und Wirtschaftsstandort geworben. Nun wird zusätzlich in großen Lettern auf die Internationalen Hansetage vom 4. bis 7. Juni 2020 in Brilon hingewiesen.

Der Bus ist täglich, rund um die Uhr, im Sauerland, vorrangig zwischen Brilon und Medebach, unterwegs. Die stete Präsenz des Busses mit der Werbung sorgt dafür, dass sich die Internationalen Hansetage in Brilon und der Termin im kommenden Jahr in das Gedächtnis, nicht nur der Sauerländer sondern auch der Gäste, einprägen.

In Kürze wird auch auf den Dienstfahrzeugen der BWT und auch auf den Reisebussen der Firma Hermes Reisen aus Altenbüren für die Internationalen Hansetage Brilon geworben. Sogar im aktuellen Eurowings Boardmagazin findet man Werbung für die Hansetage in Brilon. Der Unternehmer Georg Billert hat mit seinem Unternehmen puris Bad in diesem Magazin eine Anzeige geschaltet und das Logo der Hansetage 2020 mitgenommen. Ebenfalls hat er seine aktuellen Endkundenprospekte (250.000 Stück) der Sortimente von puris Bad, Laguna Bad und Impuls Küchen mit dem Hansetag-Logo versehen lassen. Hierdurch wird auch im überregionalen Bereich für die 40. Internationalen Hansetage in Brilon hingewiesen.

Die 40. Internationalen Hansetage in Brilon sind nicht nur eine großes Fest mit Musik, Bühnenkunst, Markttreiben und Ausstellungen. Bei dieser Veranstaltung gibt es auch viele Informationen über die Geschichte Brilons und der Hanse.

Alexandra Schäfer, Verkehrsmanagement der RLG, Rüdiger Strenger, Geschäftsführer BWT, und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch freuen sich über die gelungene Werbung zu den 40. Internationalen Hansetagen in Brilon. Text und Foto: Elisabeth Meschede

Quelle: Briloner Anzeiger

