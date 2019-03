Jubiläumskonzert

Brilon-Totallokal: Vor 40 Jahre wurden die Altenbürener Sängerfreunde 1979 gegründet

brilon-totallokal: Das Jubiläum wird am 7. April 2019, 14.30 Uhr bei einem Kaffeekonzert in der Schützenhalle in Altenbüren unter dem Motto „Come together!“ gefeiert. Der Gem.Chor Cäcilia 1886 Gevelinghausen und die Chorgemeinschaft Voßwinkel-Höingen (Finalist 2018 bei „Der beste Chor im Westen“) haben ihr Kommen zugesagt. Der Eintritt ist frei.

Die Altenbürener Sängerfreunde 1979, sind Sängerinnen und Sänger, jung wie alt, aus Altenbüren, Esshoff und Umgebung. Der Männerchor gründete sich 1979. Vor über 10 Jahren haben sich dann die Männer dazu entschlossen, gemeinsam mit Frauen einen gemischten Chor zu bilden. Seit 1995 ist Stephan Schmitz Chorleiter. Das Repertoire reicht von Volksliedern über moderne Lieder und klassische Stücke bis hin zu geistlicher Musik, Musicalstücken und Chansons.

Bei Kaffee und Kuchen aber auch Kaltgetränken unterhalten Sie die Altenbürener Sängerfreunde, der Gem.Chor Cäcilia 1886 Gevelinghausen und die Chorgemeinschaft Voßwinkel-Höingen. Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit Melodien aus Musicals, Schlagern und anderen Klassikern. Mehr wird an dieser Stelle noch nicht verraten.

Auf ihren Besuch freuen sich die Altenbürener Sängerfreunde.

Foto: Klaus Himmelberg

Quelle: Karin Kraft

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon