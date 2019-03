VHS Brilon-Marsberg-Olsberg plant das neue Studienjahr 2019/20

Brilon-Totallokal: Die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg ist mitten in den Planungen für das kommende Studienjahr 2019/20.

brilon-totallokal: Hierfür werden noch neue Kursleitende gesucht, die Lust haben, ihre Kursideen in das neue Programm einzubringen. Jeder, der schon mal darüber nachgedacht hat, sein Hobby eventuell zum (Neben-)Beruf zu machen, ist herzlich eingeladen, sich beim planerischen Team der VHS für weitere Informationen zu melden. Grundvoraussetzung für eine Dozententätigkeit ist hierbei die Freunde am Vermitteln der eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse. Ob Sprach-, EDV-, Sport-, Gesundheits- oder Kreativangebote – das planerische Team zeigt sich im Gespräch für neue Ideen sehr offen. Der Leitsatz der VHS BMO lautet „Weiterbildung für alle“ und bedeutet, dass Angebote für Babys, Kleinkinder, Kinder, Teenies, Erwachsene und Senioren gleichermaßen willkommen sind. Das Team verdeutlicht, dass es egal sei, ob ein 2-stündiger Workshop oder aber ein Kurs über 10 Abende mit 20 Unterrichtsstunden angeboten werde – dieses hängt vom jeweiligen Thema und den Wünschen der Kursleitungen ab. Bei Unsicherheiten bezüglich der Planungen stehen die drei hauptamtlich pädagogischen Mitarbeitenden, die in allen drei Geschäftsstellen vertreten sind, beratend und mit einem großen Erfahrungswert zur Verfügung.

Neben neuen Angeboten sucht die VHS BMO aber auch Vertretungen für Kursleitungen, die aus privaten Gründen ihre gut laufenden Kurse an qualifizierte Personen übergeben möchten. Für Brilon-Alme wird u. a. eine Kursleitung für Gymnastik/Rückenfitness gesucht. Die Geschäftsstelle in Olsberg freut sich besonders über eine Kursleitung, die das „Kinderturnen“ am Dienstag- und Freitagnachmittag übernehmen könnte.

Bei Interesse oder Fragen freuen sich alle Mitarbeitenden des Zweckverbandes über einen Anruf, eine E-Mail oder ein persönliches Vorbeikommen in einer der drei Geschäftsstellen. Brilon: 02961/6416, Marsberg: 02992/1280, Olsberg: 02962/3080 oder info@vhs-bmo.de. Alternativ kann man sich auch über www.vhs-bmo.de im Bereich Service informieren und dort Kursangebote einstellen.

BU.: Das planerische Team der VHS: VHS-Leiter Michael Klaucke, Anika Schnieders und Friederike Gretsch (von links nach rechts).

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

