Am Donnerstag, 11. April 2019, bietet die Stadtbibliothek Brilon die nächste #handgemacht-Veranstaltung an

brilon-totallokal: Es werden 3D-Bilderrahmen gestaltet. Die Veranstaltung richtet sich an Jugendliche und Erwachsene. Sie findet von 16.30 Uhr bis 18 Uhr in der Werkstatt der Bibliothek statt. Ein Unkostenbeitrag von 3 € wird erhoben. Ab Dienstag, 26. März 2019, nimmt die Stadtbibliothek Brilon Anmeldungen unter Tel. 02961 / 794460 an.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

