Musik und Poesie

Musiker und Schauspieler Michael Fitz präsentiert unterhaltsam Tiefgründiges in der Linie 73

brilon-totallokal: Am Samstag, 27. April 2019 um 20 Uhr präsentiert der KulturRing Olsberg einen der großen deutschen Stars von Bühne und Fernsehen, wenn der Schauspieler, Autor und Sänger Michael Fitz mit seinem aktuellen Bühnenprogramm als Erzähler und Liedermacher im Kultur- und Eventbahnhof Linie 73 Olsberg zu Gast ist.

Michael Fitz stammt aus der bekannten Münchner Künstlerfamilie Fitz. Bekannt ist er aus Fernseh- und Kinorollen (u.a. Tatort, Kommissar Hattinger, Maria’s letzte Reise), für die er auch schon mit dem deutschen und bayrischen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde.

In der Musikbranche giltMichael Fitz als Geheimtipp und hat in den letzten Jahren als Song-Poet und Geschichtenerzähler die Bühnen ganz Deutschlands erobert.

Wie in all seinen Solo-Programmen seit 2008 geht es dem eigenwilligen Schauspieler und Musiker im neuen Soloprogramm „Jetzt auf Gestern“ einmal mehr ums Private. Auch und vor allem die Art von Privatem über die keiner gerne spricht. Noch nicht einmal beim Friseur und schon gar nicht auf Bühnen und in Liedform. „Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, gerade in diesen, oft etwas trüben Gewässern zu fischen“, wie er sagt. Manchmal fängt er dabei etwas – kleine oder große Fische. Und er findet gelegentlich auch die eine oder andere Muschel und darin – wie sollte es auch anders sein – eine Perle. Vor allem aber findet oder besser befindet sich der bayrische Song-Poet höchst selbst genau dort, mittendrin im Leben.

Genauso kann sich auch das Publikum in den nachdenklichen und hintersinnigen Kommentaren, Themen und Liedern wiederfinden. Da kann man sich getrost berührt, getroffen, belustigt oder auch wiedererkannt fühlen, lebendig eben. „Das“, so sagt der Künstler, „ist weder Zufall noch unbeabsichtigt“. Denn je mehr wir erkennen, wie sehr der Wahnsinn der Anderen auch der Unsere ist, je mehr wir die Ursachen des ganz Großen auf einmal im ganz Kleinen erkennen, umso mehr können wir uns darin entspannen – wenn alles gut geht – über unseren eigenen Wahnsinn lachen und uns selbst darin ganz freimütig zu erkennen geben.

Der KulturRing Olsberg freut sich auf Michael Fitz als Gitarrist/Sänger/Erzähler mit seiner eigenwilligen Kombination aus Liedern, Geschichten und hintersinnigem Humor.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Käpt’n Book in Olsberg, Tel. 02962/7358050; buecher@kaeptnbook-olsberg.de

Quelle: Martin Künemund, KulturRing Olsberg e.V.

