Neue Gesichter im Vorstand des Tennisclub Brilon

Brilon-totallokal: Zum Ende des ersten Quartals trafen sich die Mitglieder des Tennisclubs Brilon zur Jahreshauptversammlung

brilon-totallokal: Nach einem positiven Fazit aus dem Jahr 2018, blickten die Mitglieder auf die anstehenden Aufgaben rund um den TC in 2019.

Allen voran steht der sportliche Aspekt. Insgesamt gehen 2019 15 Mannschaften an den Start, 9 Senioren- und 6 Jugendmannschaften. Zwei weitere Jugendmannschaften (U10 und U8) treten in einer Spielgemeinschaft mit dem TC Alme und dem TuS Nuttlar an. Die Jugendteams spielen auf Kreisebene, die Erwachsenen spielen auf Kreis- und 6 Teams sogar auf Bezirksebene.

Ein großes Augenmerk werden wir im kommenden Jahr auch auf unsere zahlreichen neuen Mitglieder legen, beginnen wird dies mit einem Kennenlernturnier am 5. Mai mit anschließendem Grillfest. Im Laufe des Jahres sind weitere Aktionen geplant.

Die Stadtmeisterschaften finden wieder in Brilon statt, Termin wird der 11. bis 13. Juli sein. Direkt im Anschluss, in der ersten Sommerferienwoche, gehört die Anlage wieder fest unseren Kindern und Jugendlichen beim 1. Tenniscamp. Wie im letzten Jahr auch, wird es ein zweites Camp in der letzten Ferienwoche geben, bevor wir die Saison eine Woche vor der Michaeliskirmes ausklingen lassen.

Zu einer Jahreshauptversammlung gehören natürlich auch Wahlen des Vorstandes. Im Amt bestätigt wurden die Beisitzer Conni Warnecke, Elmar Weber, Johannes Kahmen und Stefan Elias.

Bedanken durften wir uns bei unserem Schatzmeister Thilo Schulz und unserem 2. Vorsitzenden Michael Marx, die nach vielen Jahren nicht mehr zur Wahl antraten. Beide haben den Verein ein großes Stück vorangetrieben und eine großartige Arbeit für den TC Brilon geleistet! Als Dank bekamen beide ein Präsent und völlig zurecht auch Standing Ovations.

Neuer 2. Vorsitzender ist Herbert Fritz, er wird zukünftig Ansprechpartner für unsere Partner und Sponsoren. Neuer Kassenwart ist Jan Stekelenburg, er kümmert sich unter anderem um die Hallenabrechnung.

Last but not least wurden einige Mitglieder für ihre lange Treue zum Verein geehrt. Dazu gehörten Hubert Prange für 25-jährige Mitgliedschaft, Ulla Koth und Engelbert Lüke für 30 Jahre, Elmar Weber für 40 Jahre und Dr. Manfred Selter für 50 Jahre.

Vor wenigen Wochen haben wir in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund NRW einen Ökocheck durchgeführt. Aufgrund dessen wird in diesem Jahr die ein oder andere Investition getätigt, unter anderem wird die Tennishalle neu gedämmt. Diese Maßnahme war für 2019 aber trotz des Ökochecks vorgesehen.

Am kommenden Freitag und Samstag findet ein Arbeitseinsatz statt. Wir bitten um zahlreiches Erscheinen um die Anlage für die Sommersaison vorzubereiten!

Foto: TC Brilon

BU.: Der neue Vorstand v.l. Heiner Hoppe, Herbert Fritz, Stefan Elias, Ute Stücher, Elmar Weber, Conni Warnecke, Jan Stekelenburg, Karin Dünschede, Johannes Kahmen, Dietmar Aniol (es fehlt Stefan Deimel)

Quelle: Stefan Elias, TC Brilon 07 e.V.

