Stadt und Stadtsportverband ehren Sportler für erfolgreiche überregionale Leistungen

SV 20 Brilon schaffte den Aufstieg in die Landesliga – Rhönradabteilung qualifizierte sich für die Weltmeisterschaften – jüngste Teilnehmerin 3 Jahre alt

brilon-totallokal: 59 Sportlerinnen und Sportler aus und um Brilon repräsentierten am Donnerstagabend nicht nur eine breite Palette an Sportarten, sie sind darüber hinaus auch überregional erfolgreich. „Dass es in diesem Jahr besonders viele Ehrungen gibt, liegt daran, dass die Fußballmannschaft wieder mit dabei ist“, so Stadtsportverbandsvorsitzender Franz Loer. Nach über 30 Jahren hat die 1. Mannschaft des SV 20 Brilon den Aufstieg von der Bezirksliga in die Landesliga geschafft.

„Wir treffen uns hier in einem Saal, der 769 Jahre alt ist“, begrüßte Bürgermeister Dr. Christof Bartsch die zahlreichen Sportlerinnen und Sportler. Während um 1250 der Handel mit Holz, landwirtschaftlichen Produkten, Blei und Galmei Brilon zum Wohlstand verholfen habe, sei die Stadt heute weitaus bunter. „Die breite Palette an Sportarten – Judo, Reitsport, Crosslauf, Langlauf, Nordic Walking, Skispringen, Schießsport, Raceboard, Rhönrad und Fußball – sei die eine Seite“, so der Bürgermeister. Wie bunt das Bild von Brilon heute ist, durften die Anwesenden exklusiv sehen: Der neue Imagefilm, welcher in Kürze veröffentlicht wird, zeigt die ganze Bandbreite in und um Brilon. Einzelne Filmausschnitte sind bereits auf der Facebook-Seite der Stadt zu sehen.

„Sport hat eine gesellschaftspolitische Bedeutung“ (Bürgermeister Dr. Bartsch)

Zur Bedeutung des Sports zitierte der Bürgermeister aus dem 8. Sportbericht der Bundesrepublik: „Der Sport und die ihn tragenden Sportorganisationen gehören zu den stabilisierenden und Werte vermittelnden Institutionen des gesamten Staatswesens, da sie für das freiheitliche Gemeinwesen Leistungen erbringen, die für den Staat unverzichtbar sind.“ Sport diene der Volksgesundheit als kostenmindernder Faktor. Er liefere einen Beitrag zur Demokratie, der Einübung sozialen Verhaltens und der Einübung in das Leistungsprinzip. Denn demokratische Regeln, Soft Skills als auch Fairness werden in Vereinen gelernt. Nirgendwo klappe Integration besser als im Sport. Nicht zuletzt liefere der Sport einen Beitrag zur Lebensqualität und der Bewältigung von Krisen durch Selbstverwirklichung und Selbstfindung. „Gute Gründe, um sportliche Aktivitäten zu fördern –und zwar in der ganzen Bandbreite“, so Dr. Bartsch.

Sportstättenkonzept in Planung

Die Stadt unterstütze die sportliche Betätigung in vielerlei Hinsicht – nicht nur durch Zurverfügungstellung des Bürgersaals für die Ehrung. Neben 14 Sportplätzen, 10 Turnhallen, dem TrailGround und einer Skateanlage gibt es zahlreiche Rad- und Wanderwege (nördlich von Altenbüren und am Nehdener Weg werden neue Radwege entstehen, der Radweg Thülen-Rösenbeck soll dieses Jahr fertig werden). Die Sportstätten in den Dörfern seien teilweise überholungsbedürftig. Mit Fördermitteln versuche die Verwaltung alles auf einen zeitgemäßen Standard zu bringen. Brilon brauche ein Sportstättenkonzept für das gesamte Stadtgebiet, da die klassische Nutzung – wie früher – nicht mehr überall erfolge. Teilweise könnten die Dörfer die Jungendmannschaften nicht mehr stellen. Mit drei Hallen- und zwei Freibädern habe Brilon die größte Bäderdichte in ganz NRW.

Geld sei aber nicht das Wesentliche, „das Wesentliche ist das menschliche bürgerliche Engagement“, betonte der Bürgermeister und dankte allen, die Verantwortung in Vereinen und Verbänden übernehmen sowie dem Stadtsportverband.

Franz Loer und Frank Schlag (stellvertretender Vorsitzender) nahmen die Ehrungen vor. Beim „Dauerbrenner“ Islandpferdefreunde Brilon e. V., bisher von Familie Eberbach vertreten (nicht nur im Pferdesport sondern auch im Skisport), heißt es in Zukunft: „gemeinsam mit Frieda Frieß“. Die Dreijährige konnte den ersten Platz der Führzügelklasse bei ihrem ersten Turnierstart für sich behaupten.

Die Stadtsportverbandsvorsitzenden wünschen sich, dass weitere überregionale Ergebnisse gemeldet werden.

Hier die Sieger:

SV 20 Brilon:Ömer Akgüvercin, Michael Arndt, Benedikt Brüne, Christofer Diekmann, Alexander Flock, Christoph Gruß, Marc Herkrath, Sebastian Hillebrand, Dardan Kodra, Tobias Koschka, Stephan Köster, Anton Pavic, Stefan Pavic, Oliver Peis, Patrick Plonka, Sascha Ruhnau, Patrick Rummel, Andreas Sachse, Jan Schmidt, Sascha Schröder, Nicolas Stappert, Eric Teipel, Julian Tilly, Max Tilly, Stephan Vogel, Jannik Walther, Stephan Wiese

V. Brilon e. V. – Judo: Florian Loss, Peter Dresel, Luca Adler, Franziska Stratmann

Islandpferdefreunde Brilon e. V.:Viola Eberbach, Niklas Eberbach, Kristina Eberbach, Jürgen Eberbach, Frieda Frieß

Dauergast seit 40 Jahren: Heiner Homrighausen: 1. Platz: U65 Deutsche Raceboardmeisterschaften; 2. Platz: Raceboard Master Weltmeisterschaften 2018 in Portimao (Portugal)

Sportschützen St. Hubertus Brilon e. V.:Reinold Nüse, Ralf Kröger, Daniel Grimm, Henning Neumann, Karl Peter Konheusler, Rosi Konheusler

Ski-Club Brilon e. V. Rhönrad:Luise Abeler, Anna Abeler, Franzika Kraft, Hannah Süreth, Marie Kraft, The Mielke, Inken Albaum, Annika Caspari, Marleen Süreth, Latoria Soltmann, Finn-Luca Westermann, Ilka Frigger, Ria Schmitz, Tina Hohmann, Amelie Fritsch, Petra Burmann

